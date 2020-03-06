Челябинский урбанист: «Варламов переписал мой пост»

«ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ»

Популярный блогер Варламов недавно подверг жесткой критике участок улицы Свободы, где расположено отделение Пенсионного Фонда РФ. Об этом сообщили, наверное, все челябинские СМИ.

— Я сделал пост, а Варламов просто перепостил его у себя. Я знаю эту ситуацию давно, просто по весне это особенно плохо выглядит. И я напомнил еще раз, что у нас есть непреодолимая преграда — улица Свободы в самом центре города. Там невозможно гулять, там умирает бизнес, это помойка, которая требует решения в ближайшее время.

Я вообще начал пост о том, что кофейня, которая находится на этой улице, закрывается в шесть вечера в субботу. И это странно. Казалось бы, в центре города. И это маркер: что-то не так. Очень сложно в центре любого города встретить кофейню, закрывающуюся в выходные шесть вечера.

Лев Владов на радио Комсомольская правда: по улице Свободы пройти невозможно 00:00 00:00

Попробуйте прогуляться по ул. Свободы! Фото: Лев ВЛАДОВ.

В больших городах большее количество людей, которые могут сходить в кафе, у нас в стране все еще как на праздник, особенно среди старшего поколения. Если мы приедем в Европу мы увидим кофейни, забитые стариками, они сидят потягивают кофе. Сегодня очень сложно представить такое в наших заведениях.

— В чем же проблема?

Местный пенсионный фонд занимает помещения, которые, вероятно, принадлежат федеральной структуре. Дело в том, что архитектуру согласовывал город. В любом случае. И транспортные решения и так далее. Я думаю, что проблема улицы Свободы, этого перекрестка Свободы и Ленина в том, что там огромная яма, дыра на минус четыре этажа.

ЗАКОПАЛИ, А ПОТОМ СНОВА РАСКОПАЛИ

Я узнал недавно, что ее закапывали в 2010 году и тогдашний мэр Давыдов обещал, что там будет сквер. Потом застройщик отсудил землю обратно и опять раскопал. Надо просто восхититься стараниями застройщика. Постоянно откапывать там и ничего больше не делать. Я представляю, насколько огромные убытки принесли эти мероприятия.

Нескончаемая стройка на углу Свободы-Ленина. Вернее - полное затишье и яма... ФОТО: Гугл-карты.

А вообще есть практика, когда у застройщика изымается земля, по истечению какого-то времени, если он не начал там работы. То же самое я думаю, будет со зданием, которое находится на перекрестке Красная — Труда.

Городу не выгодно, когда есть такие очаги отчуждения. Город из-за этого растягивается, здесь нет никакой функции и все эти пустыри нужно ликвидировать. Город должен изымать такие участки и это возможно.

ПРО ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

— Это реально, тем более что эту идею озвучивало наше сообщество. И когда мы встречались с Текслером, я показывал ему эту идею. Ему понравилось. Хорошо, что эта идея пошла куда-то еще. И мы видим какие-то маркеры, когда местное самоуправление планирует развиваться в этом направлении. Зачем это нужно? Дело в том, что у нас огромное количество людей, живущих на северо-западе, для того чтобы попасть в городской бор и в центр города пешком, должны были пользоваться развязкой через Северо-Крымскую, либо пруд Комунар, там есть мостик на плотине. И там, и там жутко неудобно.

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Северо-запад развивается, людей там становится больше, и они все хотят попасть в парк, или в центр города. Мы говорим о том, чтобы Чичерина которая является огромной артерией со стороны Паркового, Щагола, Краснопольской площадки, Ньютона и так далее, Чичерина, которая стекается к реке имела какое-то пешее продолжение через реку, чтобы люди которые живут на северо-западе могли пользоваться парком.

Заявлено, что планируется объявить конкурс и привлечь передовых архитекторов к разработке концепции. Кто такой хороший архитектор? Это не тот, кто рисует красиво за очень дорого. Хороший архитектор решает задачи города. Конкурс как раз для того, чтоб сделать это логично, экономично и реализуемо.

ПРО СНОС КИОСКОВ

— По поводу Кировки. Наконец-то власть решилась снести незаконные сооружения, которые не платят налоги. Снос ларьков поможет запустить первые этажи. Кировка стала значительно лучше выглядеть, чем несколько лет назад после того, как в восемнадцатом году Ввели дизайн код. И в этом году, я думаю, последние неприятные фасады падут. Вы уже сегодня можете видеть, как изменился проспект Ленина, как Кировка с точки зрения визуальной составляющей, нам открылась архитектура. А когда уйдут ларьки, мы увидим нормальную европейскую улицу.

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