Дарили цветочки, дразнили пацаны: истории мужчин из Челябинска, родившихся 8 марта

Герои этого материала — спортсмен, шоумен, дорожный рабочий, сисадмин-путешественник и т. д. Их объединяет то, что все они настоящие мужчины, и все родились 8 марта. Мы узнали, как дата рождения повлияла на их жизнь.

Константин Бабушкин

33 года, журналист

«Предлагали изменить дату рождения»

Константин Бабушкин. Фото из личного архива героя материала.

— Как-то раз бабушка в День рождения подарила мне открытку «С 8 марта!», — улыбается Константин. — Маме в роддоме предложили записать мне другую дату рождения: 7 или 9 марта. Мол, «у вас же мальчик». В тот день в нашем зауральском поселке родилось пять детей: четыре девочки и я.

Я родился в Курганской области, а живу в Челябинске. Поэтому отмечаю свой праздник то там, то здесь. Люблю делать это по-разному: дома, в театре, бассейне, ночном клубе… Вот только обычно на эту дату сложно забронировать столик в ресторане или дом на базе отдыха, так как желающих слишком много. И еще из-за большого спроса заведения не делают скидку имениннику, хотя в другие дни — пожалуйста. Но с другой стороны, зато мой День рождения — это всегда выходной.

У родных и друзей 8 марта в первую очередь ассоциируется с моим Днем рождения, а уже потом с женским праздником. Но никаких особых привилегий в этот день у меня нет. Как и все мужчины, я покупаю подарки для дам и поздравляю их.

Сергей Пудовкин

27 лет, актер театра

«Мой День рождения невозможно забыть»

Актер Сергей Пудовкин. Фото из личного архива героя материала.

— День Рождения праздную либо до, либо после 8 марта. Чтобы друзья могли отметить женский день и отдельно пришли поздравить меня.

8 марта у меня есть все привилегии именинника. В детстве я освобождался от готовки, уборки и даже подарки мог не дарить. Впрочем, и сейчас также. Но только теперь мне уже самому хочется делать приятное.

Истории про День рождения все однотипные — в основном, про неуместные и неоригинальные шутки. «Ну, Серега, с 8 марта тебя... И с Днем Рождения! Ахаха». Обычно кто-то один додумывается так поздравить, а остальные смотрят на него с недоумением.

В том, что я родился 8 марта, вижу только плюсы. Например, никто не забывает поздравить. Ведь забыть про мой День рождения 8 марта просто невозможно!

Юрий Рябухин

30 лет, актер, ведущий мероприятий

«Друг поздравил букетом и шоколадкой»

Юрий Рябухин. Фото из личного архива героя материала.

— Как обычно проходит твой День Рождения?

— Слово «обычно» тут не подходит. День рождения мужчины в женский день — это уже оригинально. Многие удивляются, когда я говорю, что родился 8 марта.

Интересных историй, связанных с этим днем, у меня масса. Например, в школе поздравляли всех девчонок: вызывали их к доске и дарили им цветочки. Меня тоже вызывали к доске и дарили цветочек. Поверьте мне, такое запоминается на всю жизнь, — смеется Юрий. — А еще у меня есть друг, который всегда поздравляет меня с праздником 8 марта и никогда с Днем рождения. Один раз он даже принес мне в подарок букет цветов и шоколадку. Мы долго смеялись и вспоминаем это до сих пор.

А другой товарищ сказал, что у меня пожизненный «проездной» на этот праздник: если я вдруг забуду про подарок для своей девушки, то всегда могу сослаться на свой День варения.

Может, когда-то в детстве я и стеснялся Дня рождения 8 марта, но я этого не помню. Сейчас мне, наоборот, нравится. Вся страна отдыхает и празднует твой День рождения — здорово!

У нас в семье много кто родился в праздники. Например, мой дядя — прямо в новогоднюю ночь. И его отец — тоже в новогоднюю ночь. А мой отец, как и я, родился 8 марта.

Андрей Телицын

34 года, тренер по спортивной гимнастике

«8 марта всегда на работе»

Андрей Телицын. Фото из личного архива героя материала.

— Когда учился в школе, всегда радовался, что в мой праздник нет никаких уроков. Ну а сейчас это у меня обычный рабочий день. Тренирую детей, а уже вечером отмечаю с семьей и друзьями. Я не придаю особого значения тому, что родился именно 8 марта. Но хорошо то, что дату моего Дня рождения легко запомнить. Поэтому окружающие поздравляют меня, наверное, чаще, чем других.

Михаил Ференц

46 лет, дорожный рабочий

«Скрывал дату рождения»

Михаил Ференц переехал из Челябинской области в ХМАО и трудится там дорожным рабочим. Фото ил личного архива героя материала.

— Мы собираемся всей семьей и отмечаем сразу два праздника. В детстве я стеснялся этой даты. Пацаны даже дразнили, что праздную 8 марта, как девчонка. Поэтому друзьям говорил, что у меня День рождения 9-го. Когда в армию пошел, думал, что тоже засмеют: у солдата День рождения в Международный женский день! А все, наоборот, классно отнеслись. И даже «деды» меня поздравили.

Сейчас мне очень нравится мой День рождения: и мне внимания уделяют, и женщинам, и у всех хорошее настроение. 8 марта иду, например, в магазин, поздравляю работающих там женщин. Они улыбаются, благодарят. А я говорю: «И меня поздравьте!» Они: «С чем?» А я им паспорт показываю. Все так удивляются!

Александр Барымов

35 лет, системный администратор

«Тяжелый выбор: День рождения или поход»

Александр Барымов обожает походы. Фото: Анаствсия Лаптева.

— Так как я увлекаюсь туризмом, передо мной постоянно встает тяжелый выбор: воспользоваться несколькими выходными и отправиться в поход, или устроить праздник с семьей и друзьями.

Собственно моя походная жизнь началась с подарка на День рождения. Как-то раз накануне 8 марта я сходил на Таганай. Видимо, я так эмоционально рассказывал об этом, что мне подарили спальный мешок. Конечно, я решил им воспользоваться, и походы меня затянули.

Но самый необычный подарок у меня был от моих творческих коллег. Они через руководителя отдела вручили мне… мобилизационное предписание. Не знаю, как они его сделали, но выглядело очень натурально. Хотели добавить адреналина перед поздравлением.

Особенность Дня рождения 8 марта — в том то, что нужно и подготовить поздравления для близких дам, и организовать свой праздник. Но проблемы в этом нет.

Максим Овчинников

12 лет, школьник

«Не придется отпрашиваться с работы»

Максим Овчинников в первом классе с мамой и сейчас. Фото из личного архива героев материала.

— Круто, что мой День рождения — это всегда выходной. Даже когда я вырасту, не придется отпрашиваться с работы, чтобы отпраздновать, — говорит Макс.

— Он никогда не стеснялся того, что родился в женский день. Даже наоборот — с гордостью говорит об этом, — отмечает мама именинника Наталья. — А учитывая, что у Максима год назад 23 февраля родилась сестра, они уже готовятся делать друг другу подарки на оба праздника.

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