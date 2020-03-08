Химичка, русичка, математичка: в Челябинске старшеклассник представил учителей дамами Серебряного века

Школа № 1 в селе Миасском, что под Челябинском, гудит: строгие учителя вдруг превратились в прекрасных дам. Шляпы, декольте, жемчуга, длинные перчатки. И улыбки на устах загадочные, ускользающие.

Хочется во фрунт вытянуться, щелкнуть каблуками начищенных сапог, как кадету на приеме в Зимнем дворце. Или присесть в глубоком книксене, будто ты — выпускница Смольного института благородных девиц, а не семиклассница с заусенцами на пальцах.

Накануне 8 Марта в холлах школы открылся вернисаж — 54 портрета учительниц, выполненных в классическом стиле. Героиням так понравилась идея, что некоторые даже изменили привычному имиджу. Например, для фотосъемки библиотекарь Татьяна Соколова сняла очки: не вязалась оправа с романтичным нарядом 19 века.

БиблиотекарьТатьяна Соколова: нежная, как заря. Фото: архив героя публикации.

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН...

— Каждый год перед 8 Марта наши старшеклассники устраивают мозговой штурм, соревнуясь в идеях самого оригинального поздравления педагогов, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Маклакова корреспонденту КП-Челябинск. — Победила идея девятиклассника Антона Чувашова: с помощью фотошопа он мастерски совместил фотографии моих коллег и женские образы ушедшей эпохи. Работа действительно тонкая: кажется, что это полотна кисти художника.

Завуч Светлана Маклакова: героиня эпохи декабристов. Фото: архив героя публикации.

Кстати, работа над проектом заняла у Антона три дня. По окончании школы он собирается выучиться на программиста.

Антон Чувашов после школы решил выучиться на программиста. Фото: архив героя публикации.

БОГИНЯ ФОТОШОПА

Творческую эстафету, начатую учеником, подхватила учитель физики Надежда Ивановна Башарова. И тоже в фотошопе изобразила коллег прекрасными дамами.

Работа учителя физики Надежды Башаровой. В образе Незнакомки кисти художника Крамского она увидела свою коллегу. Фото: архив героя публикации.

Пост, полный гордости блестящей идеей ученика, заместитель директора по воспитательной работе Светлана Маклакова разместила в соцсетях. И теперь ее подписчицы желают заказать парню свой портрет.

И совсем неважно, что он будут выполнен с помощью компьютерной программы.

Главное другое: посмотришь на свое изображение в воздушном платье, с камеей на шее и в шляпе со страусиными перьями, и думаешь: и я тоже — загадочная и прекрасная! Даже в век вечных джинсов и кроссовок.

И это тоже - учителя миасской школы N 1. В образах. Фото: архив героя публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00