«Ночью лучше не приходите»: как я работала в популярном ресторане фаст-фуда Челябинска

МЕНЯЮТ ДЕНЬГИ НА МЕДКНИЖКИ

Если ты ничего не умеешь, фастфуд — то место, где тебя с руками и ногами оторвут. Только сначала отправят за медкнижкой. На собеседовании менеджер даёт направление: иди туда, на такой-то улице, мы только оттуда принимаем анализы.

В частном медцентре я прошла всех специалистов в режиме нон-стоп:

— На что жалуетесь?

— Ни на что…

При этом к психиатру, наркологу и дерматологу не посылают, хотя по правилам должны. Тем не менее, нужный штамп чудесным образом появляется в твоей карточке.

Потом было трехнедельное обучение. По часу в день на кухне. Вокруг все бегают, кипишат, что-то роняют. Честно: это страшно! Если бы не редакционное задание, ноги бы моей здесь не было. Кто вообще соглашается здесь работать?!

В капроновых носках сильно натирало ноги

СТАНДАРТЫ ЕСТЬ, НО НЕ ПРО ВАШУ ЧЕСТЬ

Компания хвастается своими стандартами качества. Если верить рекламе, картошечка отборная, курочка еще вчера бегала на ферме, овощи чуть ли не с грядки. Но не всякому клиенту повезет попробовать блюда из этих супер-продуктов свежим.

— Спишите эти три котлеты, — говорю после того, как пропищал таймер в шкафчике для готовых котлет, указывая, что продукту пора на свалку.

— Ничего не списывай. Выключи и включи таймер снова — ответил менеджер.

И объяснил, что продукции с истекшим сроком хранения никогда не спишут. Ресторану это невыгодно: каждая выброшенная котлета — это деньги. В любом случае она будет продана до того момента, как позеленеет от плесени. Так что это не смертельно. А статистику больных животов после посещений фастфудов никто не ведет.

СДЕЛАЛ ДЕЛО И ПУСТЬ ЛЕЖИТ В ШКАФЧИКЕ СМЕЛО

Полуфабрикаты: мясо, курица, рыба и креветки — готовятся заранее, чтобы быстро собрать заказ и отдать его гостю. Но предугадать, сколько посетителей придет невозможно. Поэтому готовится все с запасом. Есть программа, которая показывает, сколько чего отрезать, но никто туда никто не заглядывает.

— Не смотри на этот тупой экран. Проще сейчас побольше всего пожарить, чтобы потом не зашиться. Нас и так мало, — подсказывает повар Рита. Она здесь почти год и знает, что говорит.

Все, что вы покупаете ночью, готовится с вечера

Но я никому ничего не должна и поэтому сделала по правилам. И зря. Клиент попер, и до конца смены я, как ужаленная, бегала то к грилям, то к фритюру. Да ну к лешему, лучше и вправду наготовить побольше, так здесь делают все и всегда.

У готовой котлеты срок хранения 30 минут. Но большинство из них дойдет до покупателя часа через три. Не страшно, но это не свежак.

А вот салаты: «Овощной» и «Цезарь» вместо шести храниться по 12 часов — их покупают не часто.

САМОЕ ПЛОХОЕ ВРЕМЯ

Наступает ночь, и сползаются из соседних клубов веселые люди с плохой координацией. Посетитель уже не может говорить членораздельно. Работнику, опьяневшему от перегара гостя, сложно что-то понять. Появившийся на мониторе заказ сигнализирует, что контакт все-таки удалось установить.

Посетитель в таком состоянии не поймет, что отдали сухую котлету с заветренным сыром.

Пролился сироп для мороженого

В час ночи зал ресторана закрывается, заказы начинают принимать через окошко. Все наготовлено с вечера и избытком, повара ночью не работают.

— Ночью сюда лучше не приходить, — думаю я, смотря на засохшие котлеты в лотках.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Фастфуд проводит рекламную кампанию, которая ориентирована на студентов. Громкие лозунги вроде «дружная команда», «свободный график» — сказка, в который верят наивные студенты.

Про дружелюбный коллектив точно нет. Оскорбления там в порядке вещей.

— Начальник орал, что ему плевать, когда у меня была высокая температура и тяжело говорить. Он четыре часа меня не забирал из тейбл-сервиса — будучи больной гриппом, я обслуживала обслуживание посетителей за столиками. Хотя смена стояла на напитках, — пожаловалась моя новая подруга Рита.

— Менеджер различными способами показывает мне при всех работниках, что моя должность — это мусор, а она — королева смены, — добавил молодой человек по имени Антон.

Однажды меня сильно довели и я начала нервничать. На это инструктор при мне же объяснила другому работнику: «Да она просто — лошадка не объезженная!». Это было очень унизительно.

Выматываешься физически. Не всегда успеваешь поесть. После смены не хочется ничего, ноги гудят. Я ложилась на диван и плакала.

О том, чтобы готовиться к сессии (а я учусь на заочном) речи вообще нет. Студент с долгами по зачетам — типичный работник нашего ресторана.

— Мы тебя на сессию отпустили, а ты зачет не сдал, — отчитала начальница моего коллегу голосом, полным высокомерия.

КЛИЕНТОВ НЕТ — ИДИ ДОМОЙ!

Почасовая ставка 126 рублей, это уже с вычетом подоходного налога.

— На собеседовании я сказала, что готова работать по 40 часов в неделю, — рассказывает Рита. — Отлично! Будешь получать 20 тысяч — пообещал менеджер. Я поверила в эти и сказки работала с улыбкой до ушей, пока не пришел аванс за первые две недели и зарплата за вторые. Вышло 16 тыс. рублей. Один раз получила 23 тыс. за месяц. Но у меня было всего три выходных и постоянные переработки.

На минуточку, в Челябинске средняя зарплата — 35 тыс. рублей.

Деньги падают на карточку вовремя, но это нельзя назвать стабильным доходом. Сколько часов отработаешь столько и получишь. Бывает так, что пройдет полчаса, клиентов мало и тебя отправляют на неоплачиваемый перерыв или вообще домой. И заработал ты только на проезд. Самая короткая смена была 9 минут!

МОЙ НОМЕР — 67

У всех работников есть номера. Я была «Ангелина-67». И это норма — называть человека по номеру или по имени-номеру. Ещё у всех был индивидуальный шестизначный номер.

— Чувствую себя, как замотанная обезьяна в зоопарке. По ту сторону клетки свобода, а по эту вонь и ад, — продолжает Рита монолог во время перекура. — Мозоли уже полгода не проходят. Заставляют носить капроновые носки телесного света, наденешь хлопок, заставят снять. Зачем?! Мы ведь носим длинные брюки, там не видно носков!!!

Рите всего 19 лет, а вены на икрах уже расширены, выглядит это ужасно. С такой работой, где даже присесть не дают, варикоз обеспечен! Когда подходишь к менеджеру, сказать, что уже больше не можешь стоять, он отвечает: «Улыбаемся и терпим! Больше сегодня некому работать…»

— Но почему ты тогда не сменишь работу, не уйдешь?

— Здесь график удобный. Можешь работать пять дней в неделю, а в выходные отдыхать, можно работать через день. Сюда берут всех — таких, как я лохов, которые ничего не умеют, — признается Рита, отправляя щелчком окурок в ночную мглу.

— Пойдем, шкафчик пищит, надо таймер перезапустить…

«ТЫ МЕНЯ ОБМАНУЛА!»

Заказов бывает слишком много, и работники запросто могут что-то перепутать или не доложить. Посетители приходят и жалуются, кто-то закатывает истерику.

— Она меня обманула! Я заказывал одно, а пробили мне совершенно другое! — буйствует невнимательный посетитель.

Политика компании обязывает менеджера с улыбкой выслушать все оскорбления, поблагодарить и предложить бесплатную продукцию.

Никто не станет вам перечить, даже если вы врете. Здесь не занимаются учетом выданных заказов, проверить ваши слова будет трудно, да и времени нет на это. Бывшие сотрудники это знают и рассказывают своим друзьям. И те делают так: берут поднос с заказом, отходят в сторону, выкладывают гамбругер и идут обратно с чеком и подносом.

— А где мой гамбургер?

И получают второй, да еще и кофе в подарок! А недостачу смена потом покрывает, не доложив огурцов в салат или не долив соус в курицу.

ТРИ БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТА В ФАСТФУДЕ

1. Кофе.

Кофе готовят дорогие кофе-машины с сенсорным экраном из натуральных зерен, а вот молоко попахивает химией. Капучино лучше не брать.

2. Картошка фри.

Картошка фри всегда свежая, потому что срок хранения у нее маленький: 5 минут. Только не берите по-деревенски (крупные дольки картофеля со специями), она может долго лежать.

3. Мороженое.

Мороженое безопасно, потому что у него длительный срок хранения. Его можно брать не глядя!

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