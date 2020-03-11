«Есть меньше я не стал»: рыбак-тюлень из популярного мема похудел на 100 кг

В 2014 году в список популярных мемов вместе с Лео, не получившим Оскара, няшным прокурором и блестящей Ким Кардашьян попал толстяк из Челябинской области. Ролик с ним набрал на «Ютуб» 5,5 млн. просмотров.

На льду Аргазинского водохранилища лежит рыбак с голым пузом 77-го размера.

— Бать, рыбачишь? Тебе нормально? — спрашивает его голос за кадром.

В ответ хриплое:

— Намааааально!

И еще что-то невнятное.

Толстяк-рыбак из Челябинска.Клюет хоть?

История получила немного неожиданное, но очень мотивирующее развитие.

Журналисты сайта hornews.com разыскали рыбака. Сергей Кузнецов живет в Озерске, работает в охранном предприятии. После ролика его пригласил Малахов в программу «Пусть говорят». Тогда Сергей весил 200 кило. Но он таким был не всегда.

250 ПЕЛЬМЕНЕЙ ЗА ДЕНЬ

В молодости занимался бодибилдингом, играл в хоккей, 20 лет проработал кузнецом. Аппетит Сергей имел соответствующий своим занятиям:

— Однажды в юности я съел за день 250 пельменей. Но тогда у меня все сгорало на работе и в качалке.

Со временем спорт Сергей забросил, а вот менять рацион питания не стал. Толстел, толстел… С каждым днем все сложнее было заставить себя работать и даже ходить. Он с трудом влезал в авто.

Сергей стал участником шоу Малахова. Фото: кадр из программы "Пусть говорят".

«СИЖУ И НАПРЯГАЮСЬ»

В конце концов, пришло понимание: нужно что-то менять. Сергей твердо решил: «Худею!». Отказался от транспорта, на работу ходил пешком. Друзья подарили собаку по кличке Филя. Непоседливый пес стал верным спутником на прогулках.

— Я придумал для себя комплекс упражнений. Сижу дома, смотрю ТВ и напрягаю руки, ноги, грудь. Эти упражнения я даже за столом делал в гостях, и никто ничего не замечал.

Трудно узнать в этом человеке того толстяка-рыбака. Но это - он, Сергей Кузнецов!

«ЕМ ДАЖЕ НОЧЬЮ»

Сергей стал худеть. После первого года занятий весил 150 килограмм, а во второй уже 97. При этом Сергей заверяет, что продолжает есть, сколько захочет. И даже ночью.

Сергей работает охранником в магазине. Он, конечно, сильно изменился. Но посетители его узнают. Иногда просят сфотографироваться и вместо «чиииз», произнести коронную фразу из ролика. Сергей немного смущается, но никогда не отказывает:

— Намаааально!