Туристка из Челябинской области, летавшая с больными коронавирусом, прячется от врачей

Оказавшаяся сесть на карантин жительница Миасса Лариса Яснева летела из Италии с больными коронавирусом. Суд постановил изолировать ее принудительно, но туристка пустилась в бега.

Несколько дней назад женщина сама рассказала журналистам свою историю, надеясь на поддержку. По ее словам, она вернулась из путешествия 29 февраля и только через неделю сообщили, что ее изолируют на 14 дней и возьмут анализы.

— Я считаю, что действия Роспотребнадзора, наших врачей, нашего эпидемиолога неправомерны. Это нарушает мои конституционные права. На меня оказывают моральное давление, — заявила она.

Она заявила, что готова наблюдаться у медиков, однако жить хочет дома. Именно так женщина трактует предписание главврача местной больницы «организовать мероприятия по медицинскому наблюдению прибывшей из Италии Ясневой».

ЛЕТЕЛА С БОЛЬНЫМИ COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что уведомление ей вручили еще в аэропорту. Она не просто входит в перечень просто вернувшихся, она — контактная по заболевшим.

— Жительница Миасса прилетела рейсом Милан — Москва в аэропорт Шереметьево. По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, указанная гражданка оказалась контактной по коронавирусной инфекции в период перелёта самолетом, — говорится в сообщении ведомства.

БЕГАЕТ ОТ ВРАЧЕЙ

Туристка сначала согласилась пройти осмотр, но потом передумала.

— На прошлой неделе специалисты связались с женщиной и рассказали ей о карантинном режиме, а также о формах обследования. Вечером того же дня к ней на дом выехали участковые врач и медсестра, полицейский и представитель Роспотребнадзора. Дверь женщина открыла, с предписанием ознакомилась, подписала. Обследоваться и сдавать анализы отказалась. Но после долгих переговоров согласилась прийти на осмотр и сдать анализы на следующий день. Однако наутро женщина передумала. И телефон с тех пор не берет, — рассказали в пресс-службе.

Медики ходили к ней по 2-3 раза в день, но безрезультатно. Накануне вечером дверь наконец-то открылись. Дома оказалась мать беглянки. Ей и было зачитано и отдано предписание суда. Сама туристка до сих пор не вышла на связь.

— Мама говорит, что не знает, где она, — уточнили в минздраве.

Медики будут продолжать ходить к ней до окончания 14-дневного карантинного периода.

ТАКИХ НУЖНО ИЗОЛИРОВАТЬ

Между тем, жители Челябинской области резко осуждают беглянку-путешественницу в соцсетях.

— Соберите, пожалуйста, всех таких полоумных и увезите подальше! Пусть они будут изолированы от нас. Ведь наши семьи и дети могут заразиться от этих недалеких людишек!

— Власти тоже молодцы. Для таких нужно вообще въезд закрыть. Или сразу же отправлять на карантин принудительно!

ЧТО ГРОЗИТ ЖЕНЩИНЕ?

За неповиновения распоряжению предусмотрен штраф 1000 рублей.

Согласно постановлению Правительства, коронавирусная инфекция (COVID-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение влечен уголовную ответственность по статье 236 УК РФ. Если из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил, заболеют люди, виновному грозит до года лишения свободы. Если заболевший умрет — до пяти лет колонии.

Соответствующее предупреждение содержится в постановлениях, которые вручают прилетающим в Москве. Такую бумагу получили наша коллега Дарья Асламова по возвращению из Китая. Спецкор «КП» готовила репортажи из охваченного эпидемией Пекина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между тем, в Санкт-Петербурге суд вернул в больницу пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу. 32-летняя домохозяйка Алла Ильина прилетела из провинции Хайнань. Через несколько дней она обратилась в больницу врачу с жалобами на больное горло. Ее поместили на двухнедельный карантин, но из изолятора пациентка сбежала на следующий день. Что возмутили девушку и почему адвокат считает, что ей мстят, — читайте в репортаже из зала суда.