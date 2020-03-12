2020-03-11T19:54:12+03:00
Общество

«Проводила до метро»: коллега по американскому СМИ обвинил журналистку из Челябинска в харрасменте

Женщину проверили на детекторе лжи
Ирина ГОЛЛАЙ
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Разница в возрасте между Антоном и Ниной - почти 20 лет. Фото: из архива героя публикации и соцсети.Разница в возрасте между Антоном и Ниной - почти 20 лет. Фото: из архива героя публикации и соцсети.
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Нина Давлетзянова — успешный журналист из Челябинска. 15 лет назад она переехала в Москву. Там работала корреспондентом на РЕН ТВ и других телеканалах, в пресс-службе Общественной палаты РФ. Последним местом работы стало известное международное СМИ.

Нина в Москве снимала квартиру, устроила в садик дочку. Радовалась: закрепилась. Но все обрушилось в одночасье. Молодой коллега, вчерашний студент, обвинил Нину в харрасменте. Этим модным словечком сейчас принято называть сексуальное домогательство на работе.

«НИКОГДА НИКОГО НЕ ПРОЩАЮ!»

Отношения между 26-летним журналистом и 44-летней дамой, на самом деле, были несколько странными.

— Я чувствовала какое-то недопонимание. Иногда Антон приходил за мной в редакционную кухню. Иногда подкрадывался тихо, я даже вздрагивала от неожиданности. Он как будто намеренно делал вид, что мы вдвоем, наедине. Я пыталась выяснить, что происходит, разрядить обстановку. Однажды спросила, почему он не здоровается. В ответ услышала: «Я никогда никого не прощаю!». А минувшей осенью предъявил эти нелепые обвинения, — рассказала КП-Челябинск Нина Давлетзянова.

По словам женщины, ее жизнь в столице напоминала конвейер. Утром выезды на задания, потом монтаж, вечером Нина спешила в садик. Чтобы оплачивать съемный угол и няню, она дежурила даже в новогодние праздники. О личной жизни и подумать некогда было. Тем более по отношению к мальчику, который младше почти на 20 лет.

МАМА СЛЕГЛА С ИНФАРКТОМ

Тем временем коллега Нины настрочил жалобу прямо в Америку, где находится учредитель их СМИ. Там обвинения молодого мужчины восприняли как серьезное обличение. Проверять факты никто не стал.

— Меня уволили задним числом. И крайне унизительно. Уведомление об увольнении отправили по Почте России. И продублировали на адрес мамы в Миассе. У нее как раз накануне случился инсульт. И тут пришло это «письмо счастья». Я рассказывала родителям про нелепое обвинение. Мама очень расстроилась. У поколения 50-х эта история вызвала шок, — признается Нина.

Саму жалобу Нина не видела, не читала. Говорят, что коллега припомнил, как она, засидевшись в офисе допоздна, вместе с ним вышла с работы и проводила до метро…

ОДНА, БЕЗ ДЕНЕГ, В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ

Нина пыталась объясниться с начальством. Но ее никто не слушал:

— Объяснений не нужно. На документе нужна только роспись, что ознакомлена, — заявило начальство.

Нина осталась одна с ребенком и без работы. Фото: из личного архива героя публикации.

Нина осталась одна с ребенком и без работы. Фото: из личного архива героя публикации.

Давлетзянову выставили за дверь. Она осталась одна, без денег и с маленькой дочерью в съемной квартире. Найти новое место работы Нине стало непросто. «Сарафанное радио» разнесло информацию по всей столице.

«КОЛЛЕГИ ОТВЕРНУЛИСЬ — ПОМОГАЛ ПСИХОЛОГ»

От безысходности Нина подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Тверской районный суд Москвы, а также иск о защите трудовых прав. Журналист требует опровергнуть компрометирующие ее данные и выплатить компенсацию за незаконное увольнение.

— Мне испортили деловую репутацию. От меня отвернулись коллеги. Я была вынуждена обратиться к психологу. И прошла психофизиологическое исследование на детекторе лжи, которое подтвердило: никаких домогательств с моей стороны не было, — говорит Нина.

Юристы бывшего работодателя на мировую идти отказались.

— На последнее заседание в суд ответчик прислал уже двух юристов. Они вели процесс агрессивно. Понятно, что миром конфликт не решить, — говорит Нина.

«ЖУРНАЛИСТЫ — ПРИЛИЧНЫЕ, СИТУАЦИИ — НЕЛЕПЫЕ»

Давлетзянова полагает, что ее обидчивый коллега мог выполнять чье-то задание. Скорее всего, харрасмент стал надуманным поводом для увольнения. В этом СМИ до этого избавлялись от журналистов под надуманными предлогами. Одного журналиста обвинили в кражей бюллетеней в избирательном штабе. Другого — в нацизме. Третьего — в подлоге во время опросов: репортер, якобы, подговаривал москвичей на нужные им ответы.

— При этом все уволенные журналисты — приличные люди. А ситуации — нелепые. Обстоятельства можно было легко проверить. Но никто не разбирается. Это очень похоже на заказ. Но объяснить я его не могу, — признается Нина.

Очередное заседание по делу назначено на 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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