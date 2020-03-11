Уникальная здравница «Карагайский бор» приглашает отдохнуть и поправить здоровье в сосновом бору

На границе зауральской степи и подножья гор Башкирии расположился лесной остров, площадью более 11 тысяч гектаров. Этот остров — реликтовый бор времен послеледникового периода. Сюда едут отдохнуть, поправить здоровье, набраться сил для борьбы с серьезными недугами, найти умиротворение и напитаться силами природы.

И названием этому оазису — санаторий «Карагайский бор».

Сосновый воздух и мягкий климат, экологический чистый район и минеральная вода, уникальные оздоровительные процедуры и wellness-центр — «Карагайский бор» приглашает взрослых и детей на лечение и полноценный отдых на лоне уральской природы.

Сюда едут и восстановить силы организма, даже просто отдохнуть, потому что санаторий «Карагайский бор» сочетает превосходный сервис, доступные цены и максимально выгодные предложения.

Почему в здравнице «Карагайский бор» должен побывать каждый? Назовем лишь пять причин.

КЛИМАТ, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ

Расположение санатория на границе между Зауральем и Башкирией обеспечивает особый микроклимат: сюда едут люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, будущие мамы, семейные пары. Ионизированный воздух в сосновом бору усиливает оздоровительный эффект. Недаром в народе существует поверье, что Карагайский бор дарит мужчинам силу и долголетие, а женщинам — красоту.

Сосны, чистейший воздух и прозрачное голубое небо — здесь, в окружении реликтового бора, хочется расстаться с гаджетами, забыть о суете мегаполиса в одном из красивейших мест Челябинской области.

ЗДРАВНИЦА, КОТОРАЯ УКРЕПЛЯЕТ ОРГАНИЗМ

Природные лечебные факторы, современное оборудование, одни из лучших специалистов в своих сферах — санаторий принимает взрослых и детей на лечение нервной и костно-мышечной систем, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, профзаболеваний, а также восстановление после радиационного воздействия, операций и травм.

Помимо лечения заболеваний санаторно-курортный отдых рекомендуется семьям с маленькими детьми и людям пожилого возраста.

Лечебная база состоит из аппаратных технологий, грязелечения, озонотерапии, лечебных ванн, спелеотерапии, а также лечения минеральной водой «Карагайский бор». Воду добывают из скважины, которая находится в 20 км от санатория. В ее состав входит множество минералов, а потому она используется при лечении широкого профиля заболеваний и при мониторном очищении кишечника.

Помимо этого в санатории «Карагайский бор» можно посетить бассейн, разные типы бань, фитнес, занятия йогой и тренажерный зал. А еще взять в прокат спортивный инвентарь и устроить себе активный день на природе.

WELLNESS-ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ПОДАРИТ МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ

Для жительниц мегаполиса в здравнице открыт специальный центр, объединивший в себе последние достижения и передовые технологии wellness-индустрии. Программы направлены на расслабление, омоложение и оздоровление организма. Процедуры сочетают сбалансированное питание и фитосборы из трав Алтая и Башкирии, авторские витаминные комплексы и термотерапию, wellness-технологии и телесные методики, программы двигательной активности и применение последних технологий в бальнеологии и физиотерапии.

Благодаря такому комплексному подходу улучшается самочувствие, снижается лишний вес, тело становится более подтянутым, а лицо — гладким и посвежевшим. Программа преображения позволит и мужчинам, и женщинам за короткий срок активизировать скрытые резервы организма.

Красотки, желающие встретить лето во всеоружии, выбирают программы для идеальной фигуры: японский ритуал «Золотой силуэт», «Антицеллюлитная композиция», «Медовый детокс», шоколадное и водорослевое обертывания, пилинги. Для усиления эффекта используются различные виды массажа (классический, остеопатический, лимфодренажный, антицеллюлитный, стоун-массаж, тайский массаж) и аппаратные процедуры (прессотерапия, миостимуляция, LPG-массаж и многое другое).

Оздоровительные и расслабляющие программы «Шоколадный ангел», «Аромарелакс», «Брызги шампанского», «Райское наслаждение» поднимут настроение. А стоун-терапия, флоатинг, турецкий хамам, кедровая здравница и бассейн поднимут иммунитет и укрепят здоровье.

Специально для мужчин разработана программа «Путь самурая».

Процедуры по уходу за лицом с применением профессиональных средств за короткий срок позволяют достичь максимального эффекта.

Одним словом, приезжайте в «Карагайский бор», чтобы почувствовать магию wellness.

ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, КОТОРАЯ ПОНРАВИТСЯ КАЖДОМУ

В санатории «Карагайский бор» разработано несколько типов меню: шведский стол, блюда для людей с сахарным диабетом, стандартное и диетическое меню по назначению врача.

Особые технологии приготовления и обработки продуктов поддерживают баланс белков, жиров и углеводов, а также сохраняют витамины и минералы.

НОМЕРА, КОТОРЫЕ УСТРОЯТ ВСЕХ

Номерной фонд «Карагайского бора» подойдет и для посетителей, которым нужно минимум удобств, и для гостей, требующих особый комфорт. Здесь представлены одно-, двух- и трехместные номера категории «стандарт», номера повышенной комфортности для семейного отдыха, романтические интерьеры для новобрачных и номера-студии.

Также имеются специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями.

На сайте можно посмотреть варианты размещения и фотографии интерьеров.

Успевайте забронировать весенние и летние путевки по специальным ценам.

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ…

Чтобы разнообразить отдых и лечение, в санатории «Карагайский бор» разработаны экскурсии, специальные туристические маршруты и эко-тропы разной протяженности. На территории также имеются музей и дом культуры с детской игровой комнатой.

Многие гости «Карагайского бора» возвращаются сюда снова и снова вне зависимости от сезона: санаторно-курортное лечение здесь получают сотни человек в год. Поэтому путевку в уральскую здравницу лучше заказать заранее на сайте. Причем при раннем бронировании даже на летний период действует выгодная система скидок. Проведите полноценный отпуск или семейный уик-энд с максимальной пользой для здоровья.

Забронировать отдых и лечение в «Карагайском бору» можно на сайте borzdrav.ru и по телефонам: 8-800-555-71-05, 8-919-111-51-91 (регистратура и отдел продаж).

e-mail: borzdrav@inbox.ru

www.borzdrav.ru

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