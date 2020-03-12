«За свои слова нужно отвечать»: Многодетная мама из Челябинска выступила за регулирование блогеров

Рузалина Мищанчук родила тройняшек раньше срока, крохи весили всего по килограмму. Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы с детками было все хорошо. Когда здоровье малышей пошло на поправку, мама поделилась своей истории в Instagram.

Народ стал ставить лайки, писать комментарии. И сейчас у мамы-блогера 22 тысячи подписчиков.

Рузалина стала гостем радио «Комсомольская правда». В эфире мы вспомнили историю блогера-фармацевта Екатерины Диденко, муж и друзья которой утонули в сауне после экспериментов с сухим льдом.

Самое страшное в этой истории даже гибель людей (хотя, что может быть страшнее), а поведения блогера. Буквально на следующий день после трагедии она продолжила выкладывать новые посты в Инстаграм.

Мама-блогер считает: за свои слова в интернете нужно отвечать 00:00 00:00

ИМ ХОЧЕТСЯ ХАЙПА!

— Я считаю, что есть интимные темы, которые лучше не обсуждать на публику. Я бы не стала выставлять свое горе на публику, — вспоминает Рузалина Екатерину Диденко.

Закон почти не ограничивает пользователей социальных сетей. Вот люди голодные до славы и денег пользуются этим: расскажут, как за день скинуть десять кило, или самостоятельно вырезать аппендицит. На эту приманку набегут пользователи. Страничка стала популярной, реклама повалила!

— Как люди рассуждают: «Ой, 2 миллиона подписчиков. Ничего себе! Значит, ему стоит доверять». В нишу блогерства сейчас может попасть любой человек, и это ужасно, — говорит с досадой Рузалина.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ БЛОГГЕРАМ?

— Соцсети создают иллюзию прозрачности: нам кажется, что мы все видим и знаем о нашем «кумире», но вся правда остается за кадром. Сложно оценить компетентность блогера: никаких дипломов или сертификатов с него не требуют. И ответственности за свои слова блогер нести не будет, о чем прекрасно знает.

— Я считаю, что должна быть ответственность за распространение заведомо ложной информации. Человек должен понимать, что говорить и что несете ответственность за своих подписчиков, которые доверяют ему, — говорит Рузалина.

Но мама-блоггер не снимает ответственности с подписчиков, у них должна быть своя голова на плечах. Никто же не доверяет свою жизнь и здоровье цыганке с вокзала.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Можно ли подать в суд на блогера?

Мы попросили известного челябинского юриста Александра Щербинина представить такую ситуацию. Человек последовал какому-то совету блогера, который тот дал на своей страничке, и получил увечья. В таком случае пострадавший может через суд требовать компенсации с блогера?

— Взыскать причиненный советами блогера ущерб крайне сложно и маловероятно. Привлечь блогера к ответственности можно только в том случае, если между ним и человеком был заключен договор, по которому блогер бы оказывал какие-то услуги. То есть целенаправленно советовал конкретному человеку что-то сделать, — ответил адвокат.

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