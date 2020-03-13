В Челябинске жестоко убили мужчину, когда узнали его страшную тайну: он женщина

Убитый (убитая) был работящим человеком: до обеда успевал в качестве дворника привести в порядок более дюжины дворов, а потом еще и таксовал на личном авто.

У него была семья: сожительницу Анну (имя изменено) называл своей женой. Конечно, официально они расписаться не могли, но носили обручальные кольца.

А еще он вытащил из детдома свою маленькую племянницу — дочь сестры-алкоголички — и воспитывал ее как родную дочь.

Никто, кроме самых близких людей, не знал, тайну этого мужчины много лет. То, что физиологически он женщина, ему удавалось скрывать даже от работодателей.

Влюбленные носили кольца, как супруги. А руки-то женские. Фото из личного архива героев материала.

10 марта соседи по общежитию нашли его тело в ванной — изуродованное до жути и со спущенными штанами. У них был двойной шок.

Об этом скандальном происшествии «Комсомолке» рассказала Анна. Она боится, что дело спишут на банальную бытовуху. Женщина считает, что любимого убили, во-первых, потому что он не такой, как все, а во-вторых, группой лиц по предварительному сговору. Но доказательств этому у следствия пока нет.

Убитый считал Анну своей женой. Фото из личного архива героев материала.

Когда произошло убийство, Анна лежала в больнице. Она созвонилась с возлюбленным (для нее убитая — мужчина) в девять вечера и услышала громкую музыку.

— Он сказал, что это соседка веселится с компанией. Утром я обнаружила в телефоне непринятый ночной звонок от ее сожителя. Зачем он звонил, эта парочка мне так и не сказала. О смерти любимого человека я узнала от его работодателя. Мне пришлось досрочно выписаться из больницы, потому что я хочу помочь следствию правильно во всем разобраться, — рассказала Анна корреспонденту КП-Челябинск.

Влюбленные были счастливы, пока не раскрылась их тайна. Фото из личного архива героев материала.

Известно, что, пока Анна лежала в больнице, убитого соблазнила соседка (так она узнала тайну). Анна считает, что причины убийства — именно ревность сожителя разлучницы и то, что соперник оказался женщиной. Суровые челябинские мужики этого не поняли.

Полиция пока задержала только брата соседки.

Подробности жизни и убийства женщины, более 30 лет жившей как мужчина, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Никто и не подозревал, что это женщина. Фото из личного архива героев материала.

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