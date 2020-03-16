Будьте осторожны! Автомобилистам напоминают о соблюдении правил дорожного движения на железнодорожных переездах

Причина ДТП на путях — нарушение водителями автомобилей правил пересечения железнодорожного пути.

В январе-феврале на ЮУЖД произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. Это на два случая меньше, чем в это же время прошлого года. Из них три случая — на железнодорожных переездах, один — вне переезда.

По одному ДТП произошло на территории Курганской области (станция Курган), Оренбургской области (перегон Сырт — Переволоцкая), республики Башкортостан (перегон Красная Башкирия — Альмухамедово) и станции Петропавловск (Казахстан).

В январе-феврале 2020 года дежурные по переездам зафиксировали около 230 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Для профилактики ДТП на железнодорожных переездах в границах Южно-Уральской магистрали проводятся специальные мероприятия.

С водителями проходят беседы по правилам проезда железнодорожных переездов. Железнодорожники отправляются в автошколы с лекциями для будущих автомобилистов и выдают памятки.

Напомним, согласно Правилам дорожного движения железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.