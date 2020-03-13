2020-03-13T14:21:16+03:00
Общество

Купить квартиру в Челябинске 2020: подорожает ли недвижимость вслед за курсом доллара

Разбираемся вместе с экспертами, выгодно ли купить квартиру в Челябинске прямо сейчас
Ирина ФАДЮШИНА
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Если переводить цены в доллары, квадратный метр подешевелЕсли переводить цены в доллары, квадратный метр подешевелФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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C понедельника курс доллара держится на отметке 70+. Прогнозы экспертов не утешительные. Уже ни для кого не секрет, что вслед за валютой подорожает и все остальное. Мы решили узнать, стоит ли собрать все сбережения и купить квартиру в Челябинске.

По словам столичных риелторов, жители столицы уже начали скупать квадратные метры, чтобы вложить деньги. Эксперты отмечают: недвижимость — более стабильный актив и ждать резкого повышения цен не стоит. При этом будет немало приостановленных сделок. Так что не удивляйтесь, если покупатель вашей квартиры захочет взять паузу.

Деньги — на время, квартира — навсегда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Деньги — на время, квартира — навсегдаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— К курсу доллара квадратный метр в стране и тем более в Челябинске почти не привязан. Поэтому вряд ли тут будет колебание цен, связанное с данным экономическим скачком. А вот с чем нам придется столкнуться, так это с выжидательной позицией. Ждать будут те, кто продает квартиры для последующего вложения средств во что-либо. Ждать будут и те, у кого сбережения в валюте. Наконец, ждать будут потенциальные ипотечники: нужно ли брать кредит в непредсказуемой ситуации? Хотя банки наверняка не будут повышать ставки по кредитам — скорее, даже наоборот. Им нужно делать план, им нужны реальные сделки, — считает руководитель Сети офисов ФОРУМ Недвижимость Игорь Чернядьев.

По его словам, сейчас стоит подождать мер, которые подстегнут экономику к выходу из этой непростой ситуации. При этом нужно помнишь, что жизнь продолжается, и надо решать свои вопросы с качеством жизни здесь и сейчас.

— Дешеветь жилье в сегодняшней ситуации не будет. Дорожать — маловероятно, для этого слишком мало факторов. А если процент ипотеки снизится, то можно рефинансировать кредит, — добавил Игорь Чернядьев.

Во время валютных скачков покупатели и продавцы могут поставить сделку на паузу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время валютных скачков покупатели и продавцы могут поставить сделку на паузуФото: Михаил ФРОЛОВ

— Корректировка стоимости квадратного метра при подобных экономических скачках возможна, но она не будет столь резкой, как изменения цены на нефть, так как недвижимость является менее волантильным (изменчивым. — Прим. ред.) активом. За счет разницы курса они могут выгодно приобрести ликвидные объекты с дисконтом 20-25% и даже выше, — рассказал основатель агентства недвижимости Dan-Invest и консалтинговой компании Dan-Retail Валентин Корытный.

Если конвертировать цены на жилье и коммерческие объекты в доллары и евро, то, конечно, квадратный метр подешевел, продолжает Валентин Корытный. В этом плане в выигрыше те, у кого есть внушительные накопления в валюте.

— Большинство россиян таких валютных сбережений не имеет, граждане получают зарплату и планируют свой бюджет в рублях. Поэтому если возникла потребность в жилье или есть свободные средства для инвестирования в коммерческую недвижимость, а также уже есть согласованные условия по кредиту, стоит воспользоваться этим шансом. Тем более, что ставки по ипотеке пока еще рекордно низки, — рассказал Валентин Корытный.

Если вы давно планировали переезд, сейчас самое время Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если вы давно планировали переезд, сейчас самое времяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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