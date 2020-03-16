Дети погибших защитников Отечества в Челябинске 2020: как попасть на могилы советских солдат

Под польским городком Маронг в 45-м погибло много советских солдат. Один из тех, кто остался лежать там на воинском кладбище, уроженец Челябинской области старший лейтенант Виктор Ершов. Светлую память о нем хранит 85-летняя дочка Галина.

«В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВСЕ РАДОВАЛИСЬ, А МЫ — ПЛАКАЛИ»

— Отец ушел на фронт в 41-м, а через год его ранили. Он приехал в Атлян на побывку, восстановиться. Мне тогда было всего шесть лет. И назад, на войну, я его провожала. Помню, день стоял солнечный, теплый. Папа шел пешком в сторону леса, а потом обернулся и махнул мне рукой. Вот таким я его и запомнила, — говорит пенсионерка.

Галина трепетно хранит письма отца из-под Ленинграда, из Польши. Их читали тогда все семьей. А потом пришла похоронка…

— Папа погиб за несколько месяцев до Победы, в феврале 1945-го. Скончался в госпитале о ран. И когда объявили, что война окончена, все вокруг радовались, стреляли из ружей, а мы с мамой плакали, — вспоминает Галина.

Галя и папа за пару лет до войны. Отец за несколько месяцев до кончины. И дочь на могиле отца. Фото: из семейного архива.

Много лет девочка тосковала по потерянному отцу. Когда в 80-х появилась возможность побывать в Польше, поехала поклониться его могиле.

— Посетить Польшу тогда помог Красный Крест. Я жила в польской семье на улице Богатырей Сталинграда. Местные рассказали мне про бои, показали могилы наших солдат. Мемориал был ухоженным и красивым. А теперь я тревожусь: что стало с могилами? Европа начала забывать о подвиге советских солдат и снимает их памятники с постаментов, — пожаловалась Галина.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Какие бы настроения не гуляли в Европе, Россия трепетно хранит память о каждом солдате и следит за воинскими могилами за рубежом. Для этого в министерстве обороны создана отдельная структура, которая занимается увековечением памяти погибших воинов.

— Родственники любого солдата могут направить запрос в военкомат, и мы пришлем информацию о состоянии мемориала и конкретной могилы, — заверил редакцию помощник военного комиссара Челябинской области по работе с ветеранами Вячеслав Кузнецов.

ПРОЕЗД КОМПЕНСИРУЮТ ОДИН РАЗ В ТРИ ГОДА

Увы, поехать в Европу за счет государства сейчас не получится. Однако детям погибших защитников могут компенсировать часть расходов.

— Дети погибших участников Великой Отечественной войны имеют право один раз в три года получить сумму в пределах 25 тысяч рублей на проезд к могиле матери или отца. Причем, могила может находиться как в России, так и за границей. Если человек является инвалидом I группы, он может рассчитывать на возмещение расходов сопровождающего лица, — рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты Челябинской области.

Правда, есть одно «но»: сначала человек должен оплатить поездку и побывать на могиле, а потом обратиться за компенсацией расходов в соцзащиту по месту жительства.

Лучше всего заранее подойти к специалисту соцзащиты и обсудить будущую поездку: спросить, какие потом нужны документы, какую сумму можно будет вернуть. Если что-то напутать, в компенсации потом откажут.

НА ЗАМЕТКУ

Дети погибших защитников Отечества имеют еще две льготы в Челябинской области:

— с 2020 года им каждый месяц выплачивают материальную помощь в размере 500 рублей;

— также они имеют приоритет при устройстве в дома-интернаты.

— Ежемесячной материальной поддержки детей погибших защитников Отечества нет нигде по стране. Наш регион первый и единственный ввел эту меру социальной поддержки, — рассказал КП-Челябинск председатель Областного совета ветеранов Анатолий Сурков.

В этом году 9 мая мы отметим 75-годовщину Великой Победы. Молодежь сегодня о подвиге советских солдат ничего почти не знает. А более старшее поколение назовет от силы двух-трех героев, фильмов про которых они видели в детстве.

Поэтому в редакции КП-Челябинск решили организовать виртуальную стену памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». Истории и фотографии мы принимаем по электронной почте: ekaterina.pletneva@phkp.ru. Ждем ваших заявок и писем до 7 мая включительно.