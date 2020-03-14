Получилось Пи: журналист из Челябинска нашел идеально круглое озеро под Курганом

14 марта отмечается день числа Пи. В американской традиции при обозначении даты первым указывают месяц. Вот и получается – 3.14. У меня получилось сделать для читателей «Комсомолки» своеобразный подарок.

Мне очень нравится рассматривать спутниковые снимки. Планировать путешествия. Разглядывать места, где когда-то был.

Недавно с сыном разглядывали реку Миасс от истока до места впадения в Тобол. На одном из снимков увидели очень интересное озеро под названием Медвежье. Оно находится рядом с деревней Большое Субботино в Шумихинском районе.

Почти идеальный круг с островом посередине. Когда потом измерили его диаметр, оказалось ровно 1 километр. Это значит, что окружность будет 3,14 километра. Отличное место для прогулки накануне дня числа Пи.

Радиус озера — около километраФото: Максим БАСКОВ

Похожие водоемы в виде дуги я часто видел на местах, где раньше проходило русло извилистой реки. Они называются старицы. Река со временем выбирает другое течение, а в старицах остается вода. Такие озера даже выделены в отдельный тип.

Но здесь озеро не похоже на старицу. Довольно далеко от реки, да и круг почти идеальный. Старицы обычно выглядят как небольшая дуга.

Озеро находится в Курганской области. Недалеко от трассы Челябинск-Курган. Километров 150. Но, кто ездит по прямой? Скукотища!

Мы выбрали маршрут на 320 км. По проселкам и дальним деревням. Даже немного заблудились, и чуть не уехали в Казахстан.

Лед на озере начинает таятьФото: Максим БАСКОВ

Добрались только под вечер. Ближайший населенный пункт почти заброшенная деревня. Дома без окон, похоже еще царских времен, церковь разрушенная. Я, кстати, потом почитал про нее и пожалел, что не хватило времени зайти внутрь. Там даже фрески сохранились. Лишь несколько домов жилых на улице. Но электричество подведено.

До озера пришлось пробиваться через занесенное снегом поле. По санному следу.

Так с берега и не поймешь, наверное, что это такой ровный круг. Даже если обойти, ну подумаешь, озеро с островом. Только сверху можно увидеть ровные очертания. Жаль, квадрокоптера нет.

Путь вокруг озера составляет 3,14 км.Фото: Максим БАСКОВ

Включил запись трека на навигаторе и пошли. Лед скоро растает, но пока, несмотря на теплую зиму идти по нему безопасно. Видны следы снегохода, лошадиные, и даже трактора. Неспешная прогулка заняла около часа. Когда приблизились к своим следам навигатор показал, что прошли 3,14 километра. На небе красивейший закат. Попьем чаю и поедем домой. По дороге увидим косулю, и белого зайца. Снег почти сошел, а ему линять еще рано, далеко его видно.

Идеальная форма озера невольно наводит на мысль об его искусственном происхождении. В природе ровные формы редкость. Но никакой информации об этом месте найти не удалось.

Только на одной карте увидел, что из него вытекает ручей, на котором сооружена плотинка. Возможно водой оно наполнилось из-за этого. Но это никак не объясняет его ровную форму. Может великие цивилизации прошлого, или наши старшие братья с других планет? Там, кстати, рядом есть еще несколько кругов на полях.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы обратились с запросами о происхождении озера в местное отделение РГО, в Зауральский краеведческий музее, и к геологам. Ждем ответа. А читателям предлагаем выдвигать свои версии:

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P.S. Фильм об этой поездке и о многих других путешествиях ребят можно посмотреть на youtube канале.