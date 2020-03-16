Челябинцев приглашают на Фестиваль ЗОЖ «Весна спортивная»

Спортивный праздник с призами и подарками пройдет 21 марта в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. «Весна спортивная» — это три вида программы, где участники будут соревноваться в скорости, силе, меткости, ловкости. Попробовать свои можно в «ГТО-эстафете», командных играх по LazerBATTL и «Фитнес-эстафете».

Так, к примеру, в рамках «Фитнес эстафеты» команду нужно будет пройти шесть станций — гребля на тренажере, русские махи гири, преодоление жесткой стены и другие. В «ГТО-эстафете» нужно будет попасть шайбой в очковые зоны в воротах, бросить мяч с песком на дальность, пробежать-пропрыгать в мешке… А в «LazerBATTL» поучаствовать в командном сражении с использованием специальных бластеров-автоматов.

Организаторы Фестиваля ЗОЖ «Весна спортивная» — Общественная палата Челябинской области, Управления по делам молодежи администрации Челябинска и общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» рассказали, что главная цель праздника популяризация общедоступного массового спорта и информирование населения о местах проведения бесплатных тренировок в столице Южного Урала.

Фестиваль ЗОЖ «Весна спортивная» пройдет в субботу 21 марта в ЦПКиО им. Гагарина (площадка около фонтана). Регистрация команд с 10.30 до 11.30. Открытие соревнований в 12.00. К участию допускаются сборные команды, возраст спортсменов от 14 лет и старше. Коллективные заявки принимают до 20 марта электронные адреса: vladpvn@mail; irina_518@mail.ru. Контактные телефоны: 8-982-363-51-32 или 8-951-790-96-79.

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