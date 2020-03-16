2020-03-16T11:20:34+03:00
Общество

Челябинцев приглашают на Фестиваль ЗОЖ «Весна спортивная»

Участников ждут командные игры, фитнес- и ГТО эстафеты
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спортивный праздник с призами и подарками пройдет 21 марта в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. «Весна спортивная» — это три вида программы, где участники будут соревноваться в скорости, силе, меткости, ловкости. Попробовать свои можно в «ГТО-эстафете», командных играх по LazerBATTL и «Фитнес-эстафете».

Так, к примеру, в рамках «Фитнес эстафеты» команду нужно будет пройти шесть станций — гребля на тренажере, русские махи гири, преодоление жесткой стены и другие. В «ГТО-эстафете» нужно будет попасть шайбой в очковые зоны в воротах, бросить мяч с песком на дальность, пробежать-пропрыгать в мешке… А в «LazerBATTL» поучаствовать в командном сражении с использованием специальных бластеров-автоматов.

Организаторы Фестиваля ЗОЖ «Весна спортивная» — Общественная палата Челябинской области, Управления по делам молодежи администрации Челябинска и общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» рассказали, что главная цель праздника популяризация общедоступного массового спорта и информирование населения о местах проведения бесплатных тренировок в столице Южного Урала.

Фестиваль ЗОЖ «Весна спортивная» пройдет в субботу 21 марта в ЦПКиО им. Гагарина (площадка около фонтана). Регистрация команд с 10.30 до 11.30. Открытие соревнований в 12.00. К участию допускаются сборные команды, возраст спортсменов от 14 лет и старше. Коллективные заявки принимают до 20 марта электронные адреса: vladpvn@mail; irina_518@mail.ru. Контактные телефоны: 8-982-363-51-32 или 8-951-790-96-79.

Более подробно в группе ВКонтакте.

Положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Голода не будет. В Челябинске в супермаркетах нет дефицита продуктов
Челябинцы жалуются на дорожную яму
Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену
Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки
В Челябинске глава города Наталья Котова недовольна состоянием парков
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
В Челябинске власти назвали фейком новость о случае заражения коронавирусной инфекцией
После выступления в Магнитогорске Марица Запашная высказалась о проблемах в цирке
«Страшная жирная баба!»: таксист оставил послание на двери пассажирки в Челябинской области