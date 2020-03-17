«Мы не сдадимся!»: в Челябинск приехал Черный Ленин

Бенес Айо называет себя «афровеликорус». Действительно, несмотря на акцент и цвет кожи, на Донбассе его считают своим, русским. Журналисты прозвали его Черный Ленин — за сходство манеры речи с вождем мирового пролетариата. В Челябинск он приехал по просьбе друга, ополченца Филиппа Венедиктов, о котором мы уже писали.

Филипп Венедиктов пригласил Бенеса в музей.

На радио «Комсомольская правда» (95.3) Бенес рассказал о своей жизни.

Черный Ленин на радио Комсомольская правда 00:00 00:00

— Вы родились в Латвии?

— Моя мама — русская по национальности, родилась в Латвии, в местечке Латгалия, на территории СССР. Латгалия находится в восточной части Латвии, и там 80% населения являются русскоязычными.

Бенес во время эфира.Фото: Станислав БЕЛКИН

У нас в Латгалии фактически те же проблемы, что и на Донбассе. И вот недавно поднимался вопрос о создании Латгальской народной республики, о проведении референдума об автономии.

В Латвии проживает 40% русскоязычного населения, но они подвергаются жесточайшей дискриминации. После контрреволюционного переворота, который произошел в конце 80-х годов, Латвия получила де-факто независимость, 700 тысяч постоянных русскоязычных жителей Латвии были лишены гражданства, то есть фактически права голоса.

— Как оказались в ДНР?

— В 2014 году мы приехали с ребятами из «Другой России» Эдуарда Лимонова в Крым, вступили в крымскую нацоборону, поддержали население Крыма, 90% которого желало отделиться от Украины после произошедшего в феврале фашистского путча.

Я помню, с каким воодушевлением это встретили жители: все пели патриотические песни, танцевали, ходили с флагами России, флагами Советского Союза.

А после этого мы решили поехать в Донбасс, где проводили митинги, пикеты и демонстрации под красными знаменами возле памятника Владимиру Ленину с требованием: федерализации Украины, предоставлении Донбассу автономии. Однако большая часть желала воссоединения Донбасса с Россией, исторической родиной. Я поехал на Донбасс, как коммунист, считавший, что за фашистским переворотом на Украине стоят зажравшиеся украинские олигархи, желающие ослабить Россию и превратить украинцев в рабов.

— В Россию вы приехали по паспорту ДНР, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в Шиесе, теперь вы в Челябинске, какова цель вашего визита в город?

— Я приехал в Челябинск встретиться с местными коммунистами и поддержать ополченца Евгения Щербака, который в самые горячие 2014-2015 годы воевал в Луганской Народной Республике, потом — в Донецкой Народной Республике. Ему грозила экстрадиция на Украину как жителю Казахстана, который участвовал в военный действиях на Донбасе. Он жил на Украине и в той войне потерял жену, ребенка и тещу - их убило во время бомбежки. А он остался мстить. Последнее время жил в Петербурге. Потом перебрался на Урал...

По международным законам его должны были выслать из России в Казахстан, а оттуда выдать украинском властям. Но все вместе мы его отстояли. Он останется в России.

— Как дела на Донбассе?

— Сейчас на позициях армии ЛНР и ДНР стоит несколько десятков тысяч человек, и в основном мы вооружены устаревшим оружием, частично оно было отжато у бандеровских карателей и частично сохранилось с украинских времен.

В Луганске есть заводик патронный, в ДНР мы производим 82 мм минометы, есть и артиллерийское оружие. Однако нам противостоит вооруженная до зубов украинская армия, которой евро-американские империалисты поставляют оружие. Трамп в следующем году обещал увеличить количество поставок.

Но мы не сдадимся!

Ополченцы встретились в Челябинске. В центре: Евгений Щербак.

— Война уже длится шесть лет. Устали люди?

Филипп Венедиктов: И простые люди устали, и военнослужащие устали сильно. Активных действий нет, идет окопная война. Я только за то, чтобы прекратила проливаться кровь. Но я не вижу других путей, кроме как военного решения вопроса. Повсеместно идет борьба с русскими, с русскостью, это насаждается везде. Но русские — это уже давно не национальность, а состояние души. Возьмите Бенеса. Я его считаю намного более русским, чем людей со светлыми волосами и кожей, которые ведут себя вообще неподобающе.

— Филипп, Вы возите гуманитарную помощь из России на Донбасс…

— …без помощи России давно бы уже не было ДНР, там было бы кладбище и руины. Я уверен, что там бы уничтожили большинство населения… Я вот буквально вчера отправил 360 памперсов для взрослых ребят-ампутантов. Такие памперсы я уже отправлял в дом престарелых. За свои деньги взял и отправил. Я не собираю деньги ни у кого, кто хочет помочь, сам меня находит…