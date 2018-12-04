2018-12-04T17:51:25+03:00
Общество

Челябинский суд разрешил защитнику Донбасса жить в России

Филипп Венедиктов собирается остаться в Магнитогорске
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: со страницы Филиппа Венедиктова в "В контакте"Фото: со страницы Филиппа Венедиктова в "В контакте"
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Областной суд поставил точку в скандальной истории с защитником Донбасса Филиппом Венедиктовым.

Напомним, ранее магнитогорский суд отказал уроженцу Украины Филиппу Венедиктову в предоставлении временного убежища в России. Причина — решение МВД по Челябинской области о закрытии ему въезда в Россию на 30 лет. Силовики посчитали, что Венедиктов, желает получить временное убежище в России, чтобы уклониться от уголовного преследования у себя на родине. На Украине ополченцу ДНР присвоен статус «международного преступника».

Филипп Венедиктов пошел с отказом в суд и потребовал признать его незаконным. Сегодня, 4 декабря Челябинский областной суд удовлетворил его требования.

— Я очень доволен результатом! Суд встал на мою сторону и обязал правоохранителей предоставить мне временное убежище в России, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск Филипп Венедиктов.

По словам ополченца, он собирается жить и работать в Магнитогорске. Первое, что планирует сделать Филипп, получив свидетельство, сыграть свадьбу с любимой девушкой.

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