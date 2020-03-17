2020-03-17T17:09:25+03:00
Общество

Росгосцирк объяснил, почему перестал выделять деньги на еду овчаркам Марицы Запашной

Чиновники ответили на скандальное обвинение, которое началось во время представления в Челябинской области
Андрей АБРАМОВ
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Марица и те самые кавказские овчарки. Фото: Дан ЗапашныйМарица и те самые кавказские овчарки. Фото: Дан Запашный
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14 марта в Магнитогорске выступала звезда цирка Марица Запашная. Яркое шоу представительница прославленной династии разбавила громкими заявлением. По словам дрессировщицы, Росгосцирк отказался кормить животных — десять кавказских овчарок. Кроме того, дива обвинила руководство компании в том, что оно ничего не понимает и лишь получает большие зарплаты.

То самое обращение Запашной.

СОБАКИ НЕ НАШИ

В Росгосцирке ответили на обвинение Марицы. Там рассказали, что номер с овчарками появился в репертуаре Запашной еще в 1990 году. Тогда он назвался «Свобода кавказских овчарок». На манеж выходили шесть собак.

Но затем дрессировщица за свой счет решила добавить четвероногих артистов и увеличила количество псов до десяти.

— Эти кавказские овчарки в нашу собственность не передавались, и как следствие, у нас не возникали обязанности по их содержанию. Все десять овчарок принадлежат Запашной, — сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

В структуре уточнили, что еще семь лет назад отправляли дрессировщице письмо, в котором говорили, что не будут оплачивать содержание личных животных. А буквально минувшей осенью номер с овчарками вообще решили снять.

РОКОВОЕ ПИСЬМО

Как бы это не казалось странным, но Росгосцирк — вполне бюрократическая госструктура. Здесь регламентируют каждый шаг артистов на манеже. А еще строго следят за расходованием бюджета. Каждая животинка, как и все циркачи на учете.

Но почему если Марица давно знала, что овчарок кормить не будут, продолжала с ними выступать? Оказывается, несмотря на споры, вплоть до марта 2020 года бюджет на собак выделяли. И тут пришло письмо, что питомцев снимают с довольства.

— Мы социально ответственны за животных. Поэтому продолжали обеспечивать содержание кавказских овчарок Запашной, чтобы она смогла определить дальнейшее место содержания животных, — пояснили в организации.

О претензиях Запашной к зарплатам в заявлении ничего сказано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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