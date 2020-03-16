2020-03-16T07:48:45+03:00
Общество

После выступления в Магнитогорске Марица Запашная высказалась о проблемах в цирке

По мнению дрессировщицы новое руководство просто не любит цирк
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Многие зрители снимали речь на видео. Фото: Черное&Белое Магнитогорск, vk.comМногие зрители снимали речь на видео. Фото: Черное&Белое Магнитогорск, vk.com
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«Нас лишили нормы выступлений» — Знаменитая дрессировщица Марица Запашная высказалась о проблемах цирка при новом руководстве. С обращением к Росгосцирку женщина выступила после выступления в Магнитогорске.

— Величайшее культурное наследие — цирк стоит на грани исчезновения. Причина в том, что нашу компанию возглавил гражданин Шемякин (временно исполняющий обязанности гендиректора ФКП «Росгосцирк» — прим.ред.) со своей командой — человек непонимающий, ничего не знающий и ненавидящий цирк, — так начала свою речь Запашная.

Дрессировщица рассказала о непомерно больших зарплатах чиновников — 600 тысяч рублей в месяц при средних для артистов 16 тысячах. Кроме того, Запашная недовольна и тем как приходится работать сотрудникам цирка.

— Нас лишили нормы выступлений. Люди живут на МРОТ, при этом они трудятся сутками в этом манеже, шьют костюмы. Очень часто при цирках нет гостиниц, и мы валяемся в гардеробных, — рассказала дрессировщица.

В конце речи, Запашная обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проверить работу Росгосцирка. При этом, женщина добавила, что конфликт не должен сказаться на выступлениях для зрителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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