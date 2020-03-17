2020-03-17T15:01:11+03:00
Общество

Челябинские школьники заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по авиамоделизму

За победу в финале боролись более 40 спортсменов
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Победителями вернулись челябинские школьники с авиамодельных соревнований, посвященных памяти Владимира Сучкова.

14 марта в Чебаркуле прошло Открытое Первенство и Чемпионат по авиамодельному спорту в классе ракет S. Соревнования проводились в честь мастера спорта Владимира Сучкова, который долгое время руководил авиамодельным клубом в Чебаркуле и помог многим детям добиться успехов в авиамодельном спорте.

На первенство и чемпионат заявилось в общей сложности 17 команд. Чуть больше 40 спортсменов из Челябинска, Троицка, Копейска, Чебаркуля, Пласта и с. Октябрьское боролись за право выйти в финал.

— Соревнования проходили на стадионе МБОУ СОШ №7 и подразумевали лично-командный зачет. Все заявленные участники приехали точно в срок, даже несмотря на непогоду. Из-за порывов ветра ребята испытывали трудности при запусках, выжидали более подходящего момента для старта. Но благодаря слаженному коллективному взаимодействию, знаниям основ авиамоделизма и грамотным советам капитана команды, юные авиамоделисты показали хороший результат, — рассказывает руководитель авиамодельного кружка Регионального центра технического творчества Александр Щуров.

Медальный зачет на соревнованиях разыгрывался в классах S3A и S6A. Экспертная комиссия оценивала качество полета ракеты и время ее нахождения в воздухе при раскрытии ленты-стримера или парашюта — в зависимости от заявленного класса. Челябинские ребята показали отличный результат, заняв весь пьедестал почета.

• 1 место — команда ГБУ ДО «ДЮТТ Челябинской области» 2

• 2 место — команда МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» 3

• 3 место — команда МБУДО «ДЮСШг. Челябинска» 1

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед!

ИСТОЧНИК KP.RU

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