2020-03-17T21:29:56+03:00
Общество

Неспортивное поведение: в Челябинске сорвали капремонт зданий УралГУФК за 80 млн

Технадзор приказал остановить работы
Максим БАСКОВ
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Челябинск получил очередную недоделку. Фото: читатель КП-ЧелябинскЧелябинск получил очередную недоделку. Фото: читатель КП-Челябинск
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В феврале этого года Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК) начал капитальный ремонт легкоатлетического манежа на улице Энгельса и общежития на Труда. Контракт на сумму более 80 млн рублей еще в декабре выиграла на тендере компания «Инстрой» из города Омска.

Срок окончания работ — 30 апреля 2020 года, но уже сейчас ясно, что сроки будут сорваны. Рабочих на строительных площадках нет. Техника оставлена. Ограждения повалены. Строительный мусор не убран.

Строительные ограждения валяются на земле и никому до них нет дела. Фото: читатель КП-Челябинск

Строительные ограждения валяются на земле и никому до них нет дела. Фото: читатель КП-Челябинск

Со слов представителей вуза проблемы с подрядчиком начались сразу после начала работ. Работы велись с нарушениями. Подрядчиком были привлечены неквалифицированные специалисты. Результат — затопленные помещения и остановка работ по предписанию технадзора.

Строительный мусор тоже не вывозится. Фото: читатель КП-Челябинск

Строительный мусор тоже не вывозится. Фото: читатель КП-Челябинск

— По инициированной сотрудниками проверке выяснилось, что к стройке привлекаются бывшие заключенные (около 40%), среди которых есть судимые за особо тяжкие преступления, как хищения, грабежи и изнасилования. Из-за этих нарушений строительный контроль остановил работы на объектах. Сотрудники УралГУФК связывают победу «Инстроя» на аукционе с деятельностью предыдущего руководства вуза, ныне находящегося под следствием, — рассказала КП-Челябинск одна из сотрудниц вуза.

Однако подрядчик уверен, что в сложившейся ситуации виновато руководство университета. Дескать начать должны были еще в январе, но рабочим начали создавать препятствия.

— Требовали согласовать самые разные, не предусмотренные договором документы. Предъявлять списки работников. Не выдавали пропуска рабочим. В итоге площадка для производства работ была предоставлена только в феврале, — рассказал журналисту КП-Челябинск руководитель подрядной организации Сергей Хлебороб.

Строительный мусор тоже не вывозится. Фото: читатель КП-Челябинск

Строительный мусор тоже не вывозится. Фото: читатель КП-Челябинск

По его словам, руководство вуза заявило: расторгайте контракт по обоюдному согласию, здесь будет работать другой подрядчик — тот, который был на втором месте по итогам конкурса.

— Если контракт с нами расторгнут, то подряд достанется ему. Эта компания, когда мы выиграли тендер, написала на нас жалобу в ФАС. Было рассмотрение, им отказали. А сейчас просто взяли, наняли стройнадзор, выдали предписание о приостановке работ, охране велели никого на площадку не пускать, — продолжает Сергей Хлебороб.

Легкоатлетический манеж затопило. Фото: читатель КП-Челябинск

Легкоатлетический манеж затопило. Фото: читатель КП-Челябинск

В УралГУФКе утверждают, что все замечания к подрядчику обоснованы: работы приостановлены на основании заключения строительного контроля, выявившего серьезные недостатки. Сроки их возобновления не известны. И, соответственно сроки окончания капитального ремонта тоже.

Директор компании-подрядчика уверен в квалификации своих работников и в качестве выполняемых работ. Им поданы жалобы в прокуратуру и правительство Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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