Вдохновилась коронавирусом: флорист из Челябинска делает букеты с гречкой и туалетной бумагой

Кто-то скупает продукты, словно готовится к зомби-апокалипсису. А кто-то фотографирует пустые полки магазинов и иронизирует над этой истерией. Фуд-флорист из Челябинска Ольга Кирсанова относится к числу вторых. 17 марта она выложила в инстаграме своей студии фото нового букета под названием «Антивирус». Он сделан из тех самых товаров, что сейчас сметают с полок супермаркетов. Это макароны, крупы, консервы и, конечно же, рулон туалетной бумаги. К ним Ольга добавила природный антибиотик чеснок.

— А вы уже готовы? Я пока верю, что обойдется, — подписала фото Ольга и поставила три смайлика.

— Супер! С таким букетом никакой коронавирус не страшен! — оценили подписчики.

Они тоже оказались с юмором. Просят включить в состав еще медицинскую маску и продавать не больше одного букета в руки — товар-то дефицитный.

— Сидели вечером смеялись и придумали сделать такой букет, — рассказывает Ольга корреспонденту КП-Челябинск. — Крупы, макароны, бумага — все это было под рукой. Гречка оказалась последняя в наших запасах. А за тушенкой пришлось сбегать в магазин.

К своему получателю уже отправился первый букет «Антивирус». Его шутки ради заказали работники одной из компаний Екатеринбурга для своего начальника.

Фото букета попало в топ инстаграма и за полдня набрало более 800 лайков. Для сравнения, другие произведения фуд-флористики (композиции из цветов, фруктов, овощей и разных продуктов) набирают в среднем 100 — 300 лайков.

Пользователи соцсети добавляют фотографию в закладки и пересылают друг другу. Многие интересуются, сколько стоит букет «Антивирус».

— Пока что цена 1000 рублей, — отвечает Ольга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус 2020: как уроженцы Челябинска переживают пандемию в других странах

Лечение «для избранных», бесплатный проезд и другие меры, принимаемые за границей (подробности)