Коронавирус 2020: как уроженцы Челябинска переживают пандемию в других странах

Челябинцы — тертые калачи. Даже в нынешние смутные времена хранят спокойствие. Это касается и тех, кто переехал на ПМЖ в другие страны. Гречку мешками не скупают, в очередях за туалетной бумагой не бьются. Легко ли пережить пандемию коронавируса в других странах?

ИТАЛИЯ: К СТАРИКАМ ВРАЧИ НЕ ПРИЕЗЖАЮТ

Наталья Р. живет под Римом 19 лет. У нее большая семья: любимый муж и пятеро сыновей. Младшему нет и года. Сейчас семейство живет в вынужденной изоляции. В стране до 3 апреля объявлен комендантский час.

— Все закрыто у нас: школы, универы, бары, рестораны, парикмахерские, спортзалы, музей, театры, церкви. Все, кроме тех производств, которые нельзя останавливать. Кто может, работает дистанционно. Из дома выходить нельзя, только за продуктами или по крайней необходимости, которую нужно доказать.

В магазины запускают только по два человека. Остальные в очереди ждут на улице, вдалеке друг от друга. В машине можно ездить только по одному. Нельзя подходить к людям ближе, чем на метр. Везде громкоговорители об этом напоминают.

Если выходишь из дома, нужно брать с собой специальный лист с указанием фамилии и маршрута. На дорогах — проверки. За непослушание штраф или арест с уголовным делом. Мои мальчишки вышли прогуляться у дома. Их остановила полиция, хотели уголовное дело завести.

Масок и антисептиков нет, даже в строительных магазинах. Если у тебя симптомы простуды, недомогание, в больницу нельзя ехать, нужно звонить. Медики сами приедут. Правда, если посчитают нужным. Не хватает аппаратов ИВЛ, и врачи выбирают, кого спасать, а кого нет (это негласная информация, не официальная).

Запрещены все мероприятия, где бы собиралось больше двух человек. Это касается даже церемонии похорон. Не знаю, как хоронят погибших от вируса.

У нас дом большой с садом, поэтому нам нормально, у всех свои занятия (спорт, огород, кино и т. д.). Третий день жарим барбекю. Погода хороша: +16, солнце. Каждый день в Риме в 18:00 люди выходят на балкон петь патриотические песни, флешмоб такой. Может, тоже выйдем на днях.

Челябинка Наталья Р. и ее большая итальянская семья. Фото: Архив героя публикации.

США. БОЛЬНИЦЫ НЕ ГОТОВЫ К ЭПИДЕМИИ

Героиня нашего недавнего материала Галима Галиуллина, которая потеряла дочь из-за загадочного вируса, переехала в Штаты в 90е. Вышла замуж, живет в столице — Вашингтоне. Сейчас в ее городе относительно спокойно, тогда как Нью-Йорк объят паникой. В «Большом яблоке» закрыты все увеселительные заведения, прекращена очная работа многих офисов. Рестораны работают только на доставку.

Галима не исключает, что паника доберется и до Вашингтона.

Галима Галиуллина с мужем живут в Вашингтоне. Фото: Архив героя публикации.

— На прошлой неделе мы еще ужинали в любимом тайском ресторане, но сегодня его закрыли, как и все другие рестораны. В магазинах нет только туалетной бумаги и санитайзеров.

Если начнется настоящая эпидемия, здесь будет очень тяжко — все больницы рассчитаны на краткосрочное пребывание больных, а больные коронавирусом в стадии фиброза легких самостоятельно дышать не могут, и их нужно три недели держать на ИВЛ. Это малореально для здешней системы. То есть, может начаться то же самое, что происходит в Италии.

Закрыты школы, университеты, банки, редакции газет и журналов. Персонал переведен на работу из дома. Сына моей подруги руководство университета в Дайтоне попросил родителей забрать срочно из кампуса в среду вечером: им пришлось срочно покупать ему авиабилеты на ближайший рейс.

КРИТ. ОТМЕНА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА ОБЕРНЕТСЯ КРАХОМ

Челябинская журналистка Мария Петрова нашла свое счастье на Крите. Вышла замуж за фермера, родила чудесного сына Шурика. Семья Маши живет в деревеньке Кутулуфари. Муж выращивает оливки, производит масла. Бизнес молодой семьи — агротуризм. Своим гостям Мария и Янис показывают настоящую сельскую жизнь греков. Жизнь в Греции, «где все есть», она описывает в своем Instagram.

Маша планирует открыть магазин, где будет торговать настоящим оливковым маслом. Правда, говорит, если из-за пандемии накроется туристический сезон, деть масло будет некуда. В Греции его столько же, сколько снега — в России.

Челябинская гречанка Мария Петрова с мужем и сыном. Фото: Архив героя публикации.

— Пока итальянского сценария с полной блокадой у нас нет. Власти рекомендуют всем сидеть дома, но полиция никого не ловит. Сумасшествие с туалетной бумагой до нас не докатилось: ее в магазинах достаточно. Медицинские маски никто не носит. И я их не покупала.

Все учебные заведения на Крите, включая детские сады, закрыли в прошлую среду. Тогда на острове не было ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. А к вечеру уже был первый.

В магазины запускают народ в зависимости от площади, чтобы не толпились. И там нужно соблюдать дистанцию. С субботы закрыт общепит: все работают только на доставку. Греки очень любят затусить по кафетериям, могут по полдня пить кофе. Теперь все эти компании двинули с кофе на вынос на пляжи.

ГЕРМАНИЯ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНО

Марина Шутан переехала в Германию из Челябинска 16 лет назад. Живет в Ганновере, работает бухгалтером в большой юридической фирме, которая занимается обанкротившимися предприятиями.

Марина Шутан живет под Ганновером. Фото: Архив героя публикации.

— И до нас дошло непонятное помешательство с туалетной бумагой: ее нет нигде! Макароны тоже разбирают, но на следующий день завозят новые партии. Нас хотят перевести на работу на удаленке, из дома. Многие так уже и работают.

Рестораны и бары открыты до 18:00. Все мероприятия отменены. Зато во время пандемии проезд в общественном транспорте бесплатный. В масках никто не ходит!

Дети отправлены на карантин на пять недель. И для немцев вынужденные каникулы — нелегкое испытание. Это в России бабушки сидят с внуками, а в Германии у пенсионеров своя жизнь. Мамы и папы подмениваются: кто-то работает в первую смену, кто-то во вторую, чтобы быть дома с чадами. Начальству все равно: главное, чтобы работа была выполнена.

В пандемию и в немецких магазинах бывает хоть шаром покати. Фото: Марина Шутан.

Еще одна челябинка, художница Анна Змиевская 13 лет живет в небольшой немецкой деревне на 7 тыс. человек. Говорит, вся информация подается очень сухо.

— Всю информацию о состоянии на местах мы узнаем из соцсетей, в каждом городе и деревне есть группа, которая вещает о городских делах. Наши СМИ подают все сухо в виде сообщения фактов и репортажей. Никаких мнений и полемик. Вчера было какое-то ток-шоу с министром внутренних дел — там тоже никакой истерики.

Наша мэрия в самом начале объявила, что они разрабатывают план по обеспечению жизнедеятельности коммуны. К примеру, что делать, если полтора человека, которые работают на очистных сооружениях заболеют, или если полицейские местные заболеют. В общем, есть полное ощущение, что люди озадачены проблемой и никого не бросят.

Все понимают, что это кризис, что вся экономика сократилась до минимума и что многие подошли к черте, которую не все переживут. Правительство пообещал помощь, но в какой форме это будет, пока не понятно. Друзья-художники плачут: нет курсов, нет выставок, нет маркетов. Настроение подавленное: у всех как будто в ожидании бури. Хотя погода стоит шикарная +20 и солнце, все цветет и птицы поют.

Не видела никого в масках. И что самое странное, было много пожилых, которым сказали поберечься. Цены все те же. Подешевел бензин — как в 2011 году. Еще у известных марок одежды распродажи начались: H&M предлагает скидки до 70%. Оно и понятно: весенняя коллекция не продастся, также как и летняя.

Про Россию в СМИ ничего не слышала, сообщают про США и страны Европы. Про Россию сообщают только в связи с изменениями в конституцию.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: МАСКИ ПРОДАЮТ ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ

Модель и телеведущая Зоя Комлева, известная под именем Михо, переехала в Южную Корею 6,5 лет назад. Несмотря на то, что еще совеем недавно эта страна занимала второе место по распространению коронавируса (теперь она на пятом), паники нет.

— Пик пришелся на февраль и начало марта, когда в день по 600 — 1000 новых заболевших добавлялось. Вспышка в провинции Тэгу началась. А у нас в Сеуле количество заболевших меньше 100 на 10 млн жителей. Большинство придерживалось трех главных правил: носить маски, тщательно мыть руки, в случае появления симптомов заболевания — звонить по телефонам горячей линии. Информация с телефонами горячей линии размещалась повсюду вместо рекламы.

Модель Зоя Комлева перенесла съемки из фотостудий к себе домой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На карантин закрывались любые общественные заведения, куда попадал заболевший человек. Маски осталось только очень дорогие — их можно покупать сколько угодно. Дешевые сейчас продают по особой системе: в зависимости от своего года рождения человек может купить маску в определенный день недели и не больше двух штук за раз. Люди и их стирают, чистят, чтобы использовать снова.

В больших центрах проверяют на входе температуру. Концерты отменены. Мы даже многие съемки из больших студий перенесли ко мне домой.

ИЗРАИЛЬ. СДЕЛАЛИ СКИДКИ И ЗАФИКСИРОВАЛИ ЦЕНЫ

Надежда Плитман переехала из Челябинска в Изараиль четыре года назад. На днях все ринулись в супермаркеты, создав многочасовые очереди не только на кассе, но и на выходе в магазины. Но сейчас успокоились.

Надежда Плитман: в супермаркетах Израиля дают бесплатно резиновые перчаткиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Все поняли, что магазины закрыты не будут, еды более чем достаточно и нет очередей. Очень важное замечание: в Израиле никто никогда не повысит цены и не будет наживаться на проблеме! Наоборот, например, молочная компания, предложила напрямую заказывать молочные продукты дешевле цены в супермаркете! Зафиксировали цены на гели спиртовые, аптеки не имеют право повысить. Кстати: в супермаркетах на входе дают бесплатно резиновые перчатки, стоят санитайзеры.

СМИ заговорили о проблеме сразу же, когда мир понял, что в Ухане что-то случилось и это не хорошо. Очень широко и подробно освещается этот вопрос: буквально по часам Минздрав публикует цифры о количестве зараженный, а также маршруты зараженных. Если вы заразите кого-то, вы будете оплачивать все расходы, а это может быть миллионы шекелей! Уже заведено 21 дело, полиция держит это на контроле. Всех, кто был в определенном месте в определенный час обязывают немедленно уйти в домашний карантин. Еду можно заказывать на дом, просто курьер оставляет ее возле двери.

Смотрю новости из России и меня огорчает, что нет никакой разъяснительной работы, рост цен. Увы, я не могу поверить, что страна граничащая с Китаем имеет такое низкое количество зараженных и ноль смертей. Скорее всего, просто никто ничего не диагностирует.

АВСТРИЯ: ДЕЗИНФЕКТОРЫ ПОДОРОЖАЛИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Наш эксперт по туризму Михаил Панов несколько месяцев работал с отдыхающими в австрийском Зальцбурге. На днях, после массового закрытия горнолыжных курортов, он вернулся домой.

— Народ пытался закупиться впрок продуктами длительного хранения — макаронами и консервами. Туалетная бумага и дезинфекторы для рук особенно пользуется спросом. Все раскупается очень быстро и появляются фотографии пустых полок. Но дефицита нет — это просто не успевают выкладывать.

Туристы приезжают в масках, но через полчаса их снимают. Здесь также, как в России, нет паники. Да и маски купить все равно негде. Дезинфекторы для рук подорожали раза в четыре: раньше стоили два евро, теперь — восемь. Плюс их еще поискать надо.

Сегодня у меня друг вернулся из австрийкой столицы Вены. Говорит, там в аэропорту закрыты все кафешки, чувствуется паника. Настроения отличаются от Зальцбурга.

КИТАЙ: РЕСТОРАНЫ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ

А вот для Анна Стельмах самое страшное уже позади. Челябинка два года живет в китайской провинции Шаньси.

— Так как эпидемия сходит на нет, большинство провинций начинает работать в обычном режиме. Во многих провинциях нет новых заражениях. Дефицита и роста цен на продукты и маски нет. Мы носим многоразовые тканевые маски.

В нашем районе карантин не сняли. Мы пока сидим дома. Выход из района фиксируется, на улицу только в маске. Потихоньку открываются магазины, на следующей недели обещают открыть кафе и рестораны — пока они работаю на доставку.

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