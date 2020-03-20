Как коронавирус может добраться до Челябинской области и что ждет турбизнес

ВОЗ уже объявил коронавирус пандемией, из-за чего список стран, закрывших свои границы, постоянно растет.

— События изменяются очень быстро: каждое государство принимает решение о закрытии границ буквально каждый час. Весь мир на ушах стоит. Ситуация непонятная, рейсы отменяются, поэтому я считаю, что сейчас полу чрезвычайное положение, — рассказывает Олег Ежков.

НЕМНОГО ОПОЗДАЛИ

Прямых рейсов за границу в Челябинске очень мало, да и всех прибывших из за рубежа тщательно проверяют. Вернувшегося на родину туриста должны обследовать и отправить на двухнедельный карантин, а если заметят признаки респираторной инфекции, то без лишних разговоров госпитализируют потенциального больного, об этом рассказала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Но дьявол кроется в деталях: никто не отменяли внутренние авиарейсы и возможность сделать пересадку в другом городе.

— Самолеты в Челябинск прилетают в основном из Москвы, рейсов мало международных. В посадочных талонах написано: Москва — Челябинск. Но он может транзитом через столицу прилететь из любой страны, из той же Италии, например. Никто не будет отслеживать, где человек был до этого. Как они узнают, что он прибыл из дальнего или ближнего зарубежья? В аэропорту никак не определишь, только если он сам сознается, — рассказывает Олег Ежков.

Эксперт считает, что с мерами предосторожности в России опоздали, потому что уже есть зарегистрированные случаи заражения. В соседнем Екатеринбурге заболела женщина: прилетела из Италии и успела пообщаться с мамой и таксистом.

ИМ НЕЛЬЗЯ, А НАМ - МОЖНО

— Время уже упущено, коронавирус попал в страну. Меры приняты, но с опозданием. Например, Евросоюз и американцы не будут летать в Доминикану, а россияне разрешили: летите, — недоумевает эксперт.

— Через аэропорт каждый день из разных концов мира приезжают тысячи людей. Трудно проверить каждого. Насколько эффективны предпринимаемые меры, остается под вопросом.

— Аэропорт не предназначен для контроля, они могут только температуру померить. Но можно перед проверкой в самолете выпить аспирин, который ее снижает. И все. Мало того, особый контроль физически невозможен.

— Как чувствует себя турбизнес?

Ходят слухи, что популярная среди россиян Турция скрывает настоящие масштабы эпидемии, но русского туриста ничего не остановит: ни война, ни пандемия. Это происходит не от излишней смелости или глупости, а банально из-за жадности. На первое место люди ставят стоимость, думают, сколько они потеряют. Однако народ активно отказывается от путевок, число возвратов выросла за последний период, если сравнивать его с прошлым годом.

— Из-за ажиотажа люди уже сдают путевки?

— Турами у нас торгуют не только операторы, но и компании-посредники, как они говорят, отказ есть, и немаленький.

Из-за отказов туроператоры и авиаперевозчики несут потери, которые в будущем могут только вырасти. Бизнес уже ощущает последствия эпидемии и массовой паники.

— Март-апрель считался «жирным» периодом для туроператоров, люди активно бронировали путевки. Основной летний зарубежный отдых: Турция, Тунис, Греция. Если отдых в Турции перенесется с мая на месяц, то турагентства несильно пострадают. А если ситуация с вирусом продлится долго, встает вопрос: все ли туроператоры протянут? \

Больше всех страдают авиакомпании: самолеты все взяты в лизинг, когда их брали, рассчитывали на то, что они будут эксплуатироваться 24 часа в сутки, а они не окупают себя, потому что стоят на земле.

Турагентства стараются всеми силами удержаться на плаву, поэтому будут уговаривать людей перенести отпуск или выбрать другое направление. В этой ситуации каждый сам решает, что для него дороже: здоровье или деньги.

Но туроператоры заинтересованы в прибыли, поэтому могут говорить, что все спокойно и можно без страха лететь в ту же Турцию. Но это сейчас спокойно. А что будет потом? Никто не знает.

Можно ли сдать путевки?

Если вы уже передумали ехать, но все еще сомневаетесь, эксперт по туризму советует прислушаться к голосу разума и сдать путевку. Сейчас вернуть реально, в будущем такой возможности может не быть. Когда границы официально закроют, все побегут отказываться от туров, а у компаний просто физически не будет возможности вернуть деньги.

— В настоящее время путевки можно сдать без проблем. Если вы делали бронирование, минимальная сумма штрафа 20-30 евро. Если официально запретят лететь, то туристам будет тяжелее деньги вытащить. Средства уже вложены в рекламу, заключены договоры с отелями и т.д. Поэтому туроператору просто нечего будет возвращать.

ПОЕДУ В КРЫМ!

Самые осторожные решили отказаться от заграничного отдыха и поехать на отечественный курорт: тот же пляж, отель, ресторан. Но ситуация развивается слишком быстро, и никому неизвестно, где окажется вирус завтра.

— Очень многие говорят, что поедут в Крым или Сочи вместо Турции. Но дело в том, что вирус не избирательно работает: на пляжах Анталии или Кимера он будет заражать, а на наших нет. Любое массовое скопление людей несет угрозу. Чем Турция и Греция отличаются от Сочи? Те же условия, тот же пляж, рестораны, гостиницы. Это же не резервация, тяжело удержать распространение вируса...

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