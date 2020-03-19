Как заплатить за газ и свет, не вставая с дивана, и другие возможности личного кабинета

Зима в этом году была теплой и прошла спокойно — ни одной громкой аварии на коммунальных сетях. Это позволило поставщикам услуг сосредоточиться на клиентах. Компании улучшали свой сервис, и теперь жители Челябинска могут передавать показания счетчиков и следить за начислением платежей, не выходя из дома. К тому же новые дистанционные технологии больно ударили по мошенникам, которые ходят по нашим подъездам.

Каким образом — расскажет дальше.

«НОВАТЕК»: ВМЕСТО ПЕНИ — ПОДАРКИ И АКЦИИ

Компания «Новатэк» — одна из первых предоставила своим клиентам возможность открывать личные кабинеты на своем сайте www.novatek74.ru и отказаться от бумажных квитанций. Сегодня удобный сервис используют уже сто одиннадцать тысяч человек.

У персональной страницы каждого абонента огромный набор возможностей, и они регулярно расширяются . Можно в любое время просматривать свои лицевые счета, передавать показания счетчика, проверять выставленные платежки, даже оплачивать услуги банковской картой. При этом сам кабинет устроен довольно просто — в нем легко разобраться.

Для тех, кто хочет услышать «живой» ответ оператора, работает бесплатный контакт-центр. Позвонить в него можно по телефонам: 8-800-700-80-74 (звонок бесплатный) или 8 (351) 216-10-70.

— Сегодня около 12% наших абонентов успешно пользуются личным кабинетом на сайте компании. Они первыми узнают информацию о начислениях. Еще 20% активно звонят и пишут в Контакт-центр. И около половины всех абонентов по-прежнему предпочитают платить по бумажным квитанциям, — говорит начальник управления по работе с населением «НОВАТЭК-Челябинск» Вера Мосеева.

Все активнее входит в жизнь клиентов газовой компании мобильное приложение «Новатэк», которое позволяет полностью управлять лицевым счетом и оплачивать газ .

Вместо пени компания "Новатэк" предлагает подарки и акции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За потребление газа в Челябинской области исправно платят 98, 5% потребителей. И это несмотря на то, что «Новатэк» полностью отказался от начисления пени.

— Вместо того, чтобы наказывать нашего абонента, мы предлагаем ему участвовать в стимулирующих акциях. В итоге платить за газ вовремя становится выгодно и интересно, — говорит Вера Мосеева.

Каждый год компания «Новатэк» разыгрывает ценные призы среди тех абонентов, кто регулярно передает показания счетчиков и без задержек платит за газ. Отдельный розыгрыш проводится для абонентов, установивших мобильное приложение. .

«УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»: В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПОМОГАЕТ СОГЛАШЕНИЕ О РАССРОЧКЕ

Статус гарантирующего поставщика «Уралэнергосбыт» получил меньше года назад — компании пришлось срочно решать вопросы взаимодействия с клиентами.

— Мы провели большую договорную кампанию. Развернули новую сеть офисов для клиентов. До этого она была недостаточной. Мы восстановили контакт-центр и сайт, на котором есть личный кабинет абонента. Сегодня практически все вопросы абонент может решить удаленно, в том числе распечатать квитанцию или оплатить наши услуги без комиссий на сайте, — говорит .заместитель исполнительного директора по сбыту ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Передавать показания счетчика сегодня можно дистанционно - по Интернету.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Чтобы напомнить должникам об оплате, компания активно использует звонки клиентам и СМС, рассылает своим извещения, предупреждения об отключении электричества. Злостных неплательщиков отключают.

— Хотя, на самом деле, мы не преследуем цели отключить потребителя: Любой должник, действительно оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может подписать с нами соглашение о рассрочке, — говорит Андрей Святых. — Сегодня мы ежемесячно рассылаем около 20-25 тысяч уведомлений об отключении. Кто-то сразу оплачивает свой долг. Кто-то подписывает соглашение о рассрочке. Если человек не предпринимает никаких мер — приходится отключать.

ВЫЧИСЛЯЕМ МОШЕННИКОВ ИЗ ПОДЪЕЗДА

Уже несколько лет по Челябинску ходят лже-газовики. Они стучатся в квартиры под видом сотрудников газовой службы и уговаривают горожан втридорога менять шланги, ставить сигнализаторы газа.

— Надеюсь, победить мошенников помогут новые технологии. В прошлом году мы запустили приложение «Мобильный контролер». Сегодня всем линейным контролерам, которые выходят на опломбировку счетчиков газа, мы выдаем планшеты. Специальное программное обеспечение позволяет контролеру каждый день дистанционно получать маршрутную карту, и далее в доме у абонента производить сверку платежей, начислений, составлять электронные акты инвентаризации, делать фото документов. Когда наш сотрудник подходит к нужной квартире, личный кабинет абонента приходит маячок — к вам прибыл контролер — а также имя, фамилия и фото сотрудника. Абоненты довольны. Это новшество было опробовано в Магнитогорске, а теперь будем развивать этот сервис в Челябинске и других территориях области, — говорит Вера Мосеева.

С недавних пор по квартирам ходят лже-энергетики и заставляют горожан менять счетчики по завышенным ценам.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С недавних пор по квартирам пошли и лже-энергетики. Под разными предлогами они склоняют горожан менять счетчики и также ставят их по завышенным ценам.

— О проблеме знаем. Решается она просто, — говорит Андрей Святых. — Срок, когда истекает межповерочный интервал, указан в квитанции, а также в личном кабинете на сайте www.uralsbyt.ru. Кроме того, его можно узнать в контакт-центре по телефону 8-800-22-22-500. Энергетики призывают челябинцев не верить листовкам, которые бросают в ящик или вставляют в дверь, не открывать кошелек незнакомому человеку. К тому же хозяин квартиры должен уведомить «Уралэнергосбыт» перед заменой счетчика и сообщить контрольные показания. Если такого уведомления не было, а счетчик все-таки поменяли, хозяину квартиры грозит штраф за неучтенное потребление в размере десятикратного норматива.

НА ЗАМЕТКУ

Как поднимутся цены с июля 2020

Электроэнергия: +3,5%.

Тепло: +3%.

Горячая вода: +3,8%.

Холодная вода: +4,6%.

Водоотведение: + 5,1%.

Газ: +3,6%.

Вывоз мусора: +1,3%.

— Однако в целом рост цен не должен превысить 3,6%, — рассказал КП-Челябинск первый заместитель министра энергетики и тарифного регулирования Челябинской области Антон Дрыга. — Если рост будет выше, человек может рассчитывать на компенсацию от государства.