Спасите ваши денежки: спрашиваем у экспертов, как пережить экономический спад, что делать с кредитами и куда вложить деньги

На фоне пандемии коронавируса и нестабильной экономической ситуации в мире люди впадают в отчаянье, пытаясь понять, что будет с деньгами. Одни смело берут кредиты (пока дают!), другие — ищут выгодные инвестиции, а третьи — тратят весь бюджет на натурпродукт (гречку, макароны и консервы).

Что же нас ждет? Вырастут ли ставки по ипотеке, подешевеет ли жилье, стоит ли сейчас покупать квартиру или нести деньги в банк.

«КП-Челябинск» объявляет старт масштабного проекта по финансовой грамотности. Вместе с экспертами из банковского сектора, жилищного кредитования, страхования, инвестиций мы будем максимально подробно разбирать все вопросы, связанные с личными финансами.

Уже сейчас мы собираем ваши вопросы, ответы на которые совсем скоро появятся на страницах нашего сайта. Спрашивайте о том, что вас волнует, а мы расскажем, из-за чего на самом деле стоит переживать и как действовать в текущей экономической ситуации.