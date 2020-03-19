2020-03-19T09:11:53+03:00
Экономика

Спасите ваши денежки: спрашиваем у экспертов, как пережить экономический спад, что делать с кредитами и куда вложить деньги

Задавайте вопросы, а мы найдем специалистов, которые дадут бесплатную финансовую консультацию
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Куда деть деньги: разбираемся вместе с экспертамиКуда деть деньги: разбираемся вместе с экспертами
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На фоне пандемии коронавируса и нестабильной экономической ситуации в мире люди впадают в отчаянье, пытаясь понять, что будет с деньгами. Одни смело берут кредиты (пока дают!), другие — ищут выгодные инвестиции, а третьи — тратят весь бюджет на натурпродукт (гречку, макароны и консервы).

Что же нас ждет? Вырастут ли ставки по ипотеке, подешевеет ли жилье, стоит ли сейчас покупать квартиру или нести деньги в банк.

«КП-Челябинск» объявляет старт масштабного проекта по финансовой грамотности. Вместе с экспертами из банковского сектора, жилищного кредитования, страхования, инвестиций мы будем максимально подробно разбирать все вопросы, связанные с личными финансами.

Уже сейчас мы собираем ваши вопросы, ответы на которые совсем скоро появятся на страницах нашего сайта. Спрашивайте о том, что вас волнует, а мы расскажем, из-за чего на самом деле стоит переживать и как действовать в текущей экономической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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