2020-03-19T11:14:27+03:00
Общество

Онлайн-платежи за электричество защитят от инфекции

В условиях эпидемии коронавируса «Уралэнергосбыт» рекомендует переходить на онлайн-оплату начислений за электричество
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Врачи рекомендуют поменьше выходить на улицу и посещать людные места и вообще по возможности устроить себе добровольный карантин. Однако обязанность оплачивать счета за коммунальные услуги никто с россиян не снимает. Чтобы не попасть в должники и в то же время не подвергаться угрозе остаться без электричества, южноуральцам стоит обратить внимание на онлайн-сервис гарантирующего поставщика электроэнергии — ООО «Уралэнергосбыт».

Передать показания, просмотреть начисления, получить квитанции в электронном виде, оплачивать потребленную электроэнергию, получать консультации по спорным вопросам, направить заявку на опломбировку счетчика — все это можно сделать, не выходя из дома.

Передать показания прибора учета дистанционно по телефону-автоответчику 8-800-100-172; в личном кабинете «Уралэнергосбыт или с помощью формы «Передать показания» на сайте. Кроме того, стоит помнить, что сообщать показания рекомендуется ежемесячно до 25 числа.

В личном кабинете на сайте «Уралэнергосбыта» можно также посмотреть все начисления и оплаты можно в личном кабинете «Уралэнергосбыт» по ссылке. Вход доступен с официального сайта компании. Если вы хотите получать электронные квитанции: в личном кабинете подтвердите электронную почту и выберите способ доставки документа — «Получать счета на e-mail». Квитанции будут приходить на указанный при регистрации электронный адрес в первых числах каждого месяца. Не получается зарегистрироваться в личном кабинете? На сайте компании в разделе «Клиентам»/ «Личный кабинет» размещена подробная видео-инструкция.

Осуществить оплату потребленной электроэнергии без комиссии можно в пару кликов в личном кабинете поставщика. Зачисление средств отражается в режиме онлайн. Чек приходит на е-мейл, указанный при регистрации.

Кроме этого, оплатить онлайн можно: через систему «Город»; в сервисах ПАО «Сбербанк России» и через мобильное приложение этой компании.

Не обязательно бежать в офис, даже если возникли вопросы по начислениям. Позвонив на горячую линию 8-800-2222-500, можно получить консультацию по всем вопросам. Специалисты имеют доступ к базе данных, истории начислений, переданных показаний и оплат. Для ответов на вопросы потребителей и отправки подтверждающих документов существует интернет-приемная. Обращение можно направить туда, на него оперативно ответят специалисты гарантирующего поставщика. По указанным контактам с вами свяжутся, если потребуется дополнительная информация.

Наконец, онлайн-сервис доступен даже пожилым людям, которые не дружат с Интернетом: личный кабинет «Уралэнергосбыт» позволяет подключить сразу несколько лицевых счетов к одному аккаунту. Чтобы позаботиться о своих родных и избавить их от лишних хлопот, достаточно знать лицевой счет и номер прибора учета родственника. После добавления нового абонента в своем личном кабинете просматривать историю начислений или осуществлять оплату можно одновременно по всем адресам.

Если прийти в офис очного обслуживания все-таки необходимо, соблюдайте меры предосторожности. До конца марта все центры обслуживания компании перейдут на особый режим работы, включающий дополнительные технические перерывы каждые два часа для проветриваний и влажной уборки.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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