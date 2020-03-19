Не паникуем! «Ярмарка недвижимости» в Челябинске состоится

Сегодня из-за нестабильной ситуации в стране, связанной с повышением курса доллара и евро, все чаще возникают вопросы: «Как данная ситуация повлияет на рынок недвижимости? Стоит ли покупать квартиру сейчас? Как изменится стоимость жилья?».

На все эти вопросы смогут ответить специалисты рынка, которые соберутся на космической «Ярмарке недвижимости» 21 марта в торгово-развлекательном комплексе «Космос».

По прогнозам многих экспертов, в ближайшее время следует ожидать роста цен на не-движимость и повышение ипотечных ставок. Поэтому для всех, кто планирует покупку недвижимости, но все еще не сделал окончательный выбор, самое время активизироваться и сделать это сейчас! Всего на один день, застройщики и ведущие агентства недвижимости города соберутся в одном месте и представят самую актуальную информацию по новостройкам, вторичному жилью от эконом до премиум-сегмента, а также ознакомят с вариантами для комфортной загородной жизни. Тут же, можно ознакомиться с банковскими программами кредитования, выбрать самую низкую ставку по ипотеке и даже рефинансировать свой кредит.

Для посетителей подготовлена интерактивная развлекательная программа, фотозона с космонавтом, акции, подарки, розыгрыши ценных призов.

Выставка пройдет в ТРК «Космос» (г. Челябинск, Чичерина, 28) 21 марта с 10 до 20 часов. Выставка будет расположена на 1 этаже со стороны центрального входа.

Подробности на официальном сайте.

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Организатор ООО «Первое выставочное объединение».