2020-03-19T13:13:38+03:00
Общество

Не паникуем! «Ярмарка недвижимости» в Челябинске состоится

Специалисты соберутся 21 марта в торгово-развлекательном комплексе «Космос»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня из-за нестабильной ситуации в стране, связанной с повышением курса доллара и евро, все чаще возникают вопросы: «Как данная ситуация повлияет на рынок недвижимости? Стоит ли покупать квартиру сейчас? Как изменится стоимость жилья?».

На все эти вопросы смогут ответить специалисты рынка, которые соберутся на космической «Ярмарке недвижимости» 21 марта в торгово-развлекательном комплексе «Космос».

По прогнозам многих экспертов, в ближайшее время следует ожидать роста цен на не-движимость и повышение ипотечных ставок. Поэтому для всех, кто планирует покупку недвижимости, но все еще не сделал окончательный выбор, самое время активизироваться и сделать это сейчас! Всего на один день, застройщики и ведущие агентства недвижимости города соберутся в одном месте и представят самую актуальную информацию по новостройкам, вторичному жилью от эконом до премиум-сегмента, а также ознакомят с вариантами для комфортной загородной жизни. Тут же, можно ознакомиться с банковскими программами кредитования, выбрать самую низкую ставку по ипотеке и даже рефинансировать свой кредит.

Для посетителей подготовлена интерактивная развлекательная программа, фотозона с космонавтом, акции, подарки, розыгрыши ценных призов.

Выставка пройдет в ТРК «Космос» (г. Челябинск, Чичерина, 28) 21 марта с 10 до 20 часов. Выставка будет расположена на 1 этаже со стороны центрального входа.

Подробности на официальном сайте.

Instagram

ВКонтакте

Организатор ООО «Первое выставочное объединение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
В Челябинске власти рассказали как оформить больничный прибывшим из-за границы
В Челябинске власти просят родителей не отпускать детей в ТРК
Суд обязал хозяина передержки заплатить 30 тысяч рублей за утерянного щенка хаски
Судебные приставы ограничили прием граждан в Челябинской области
В Челябинске пассажирам поездов дальнего следования вернут деньги за невозвратные билеты
Жители нового микрорайона под Челябинском водят малышей в детский сад по колено в грязи
Текслер ищет «врача» для старейшей электростанции России Пороги в Челябинской области
Алексей Текслер рассказал, как относится к годовщине работы губернатором
Электрик из Челябинска бесплатно отремонтировал офис, где будут лечить бездомных
В Челябинске путешествующим железной дорогой вернут деньги из-за коронавируса
В Челябинске бесплатно раздают антисептик на улицах
В Челябинске сотрудники минфина перешли на дистанционный прием документов
Британский ветврач отказался ехать к спасенным в Челябинске тигренку Гектору и леопарду Еве
Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области
В Челябинской области фронтовикам выплатят по пять тысяч
Губернатор Алексей Текслер получил новое назначение
Туристам из Челябинска не возвращают деньги за отмененные заграничные туры
Арбитражный суд Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса
Житель Челябинска получил сильнейшие ожоги во время пожара в цыганском поселке
Чиновники объяснили платные уроки английского в сельской школе в Челябинской области
Соцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске
В Челябинске похолодает до -10