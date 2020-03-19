Заксобрание «обнулит» аренду киосков в Челябинской области

Рабочая группа по проекту закона Челябинской области «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов» постановила утвердить долгожданный документ и рекомендовать его к принятию депутатами Законодательного собрания региона.

СЕМИЛЕТНИЙ СРОК ДЛЯ КИОСКЕРА

— Наконец четко прописаны условия продления договора аренды земли без торгов: если предприниматель не имеет замечаний за время предыдущего срока, он может пролонгировать договор без торгов. Это выгодно и предпринимателям, и муниципалитетам, так как защищает органы местного самоуправления от недобросовестных бизнесменов: с ними будет легче расставаться, — прокомментировал закон вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области, руководитель рабочей группы Константин Захаров.

Число возможных пролонгаций договоров не ограничено, каждый отдельный срок может составлять до семи лет для долговременных торговых точек, до восьми месяцев — для сезонных.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ «ДЕДОВЩИНА»

На поправках настаивала региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Ирина Плещева. Она предлагает ввести годичную «амнистию» и для тех павильонов, срок аренды которых на сегодня истек, но их владельцы исправно продолжали платить аренду, а торговые точки не были исключены из схемы размещения НТО или демонтированы.

— Такой ход привел бы к предпринимательской «дедовщине»: давно работавшие на рынке НТО люди получили бы преимущество перед ИП-новичкамим, — ответил Константин Захаров.

О БЕДНОЙ ПЕЧАТИ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Отдельной строкой в законе прописаны права владельцев киосков, специализирующихся на продаже периодической печати.

— Печать по-прежнему востребована населением, — объяснил Захаров. — Основным каналом доставки периодики потребителям выступают специализированные киоски. Мы выделили этот сектор в отдельную категорию: специализированным павильоном будет считаться тот, у которого объем выручки от продажи печатных изданий составляет не менее 40%. Остальные 60% — какие-то сопутствующие товары. Таким образом, мы учли мнение не только бизнеса, торгующего периодикой, но и издателей книг и периодики.

Предприниматели, специализирующиеся на печатной продукции, получают возможность сохранить свой бизнес без проведения торгов, даже если срок аренды истек. Новые игроки на рынке периодики должны сначала попасть в схему размещения, то есть муниципалитеты должны признать необходимость размещения количества специализированных торговых объектов.

Но и новички могут обойтись без торгов, разместив торговую точку по «заявительному праву». Исключение представляет случай, когда разместить павильон с журналами пожелают сразу несколько предпринимателей или компаний. Тогда между ними будет проведен конкурс.

P.S. Новый законопроект 26 марта будет представлен депутатам областного парламента для утверждения сразу в трех чтениях.