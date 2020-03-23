«Каждый прогноз — это научная работа»: насколько можно доверят челябинским синоптикам

В преддверии Дня метеорологии, который мы отмечаем сегодня, 23 марта, мы побеседовали с начальником отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра, заслуженным метеорологом России Надеждой Ячменевой.

— Почему в интернете можно увидеть значительную разницу в прогнозе погоды?

— На многих сайтах есть предупреждение о том, что прогноз составлен без синоптического контроля. Этот метод основан на анализе многочисленной информации. За сутки синоптик анализирует 50-70 карт. Каждый прогноз — это научная работа, в основе которой лежит море противоречивой информации. Мы пятью методами рассчитываем температуру воздуха и по шести методам из прогностических Центров поступают автоматизированные компьютерные расчеты. На сайтах размещается лишь один из математических расчетов. Причем, там вы не найдете прогноз вероятности возникновения опасных явлений, таких как метель, шквалистый ветер, град, заморозки.

— В чем причина резких перепадов температуры?

— В циркуляции атмосферы, откуда приходят барические образования — циклоны, антициклоны, атмосферные фронты и воздушные массы. А вот с чем связана циркуляция — вопрос глобальный. На движение воздушных масс влияет и солнечная активность, и свойства подстилающей поверхности, и экология.

— Какова оправдываемость вашего прогноза?

— Отклонение от нормы по температуре допустимо в пределах двух градусов. В среднем прогнозы на сутки оправдываются в 90% случаев.

— Чем вызвано негативное отношение к метеорологам?

— Наверное, незнанием сложности нашей науки — она ведь еще молодая, а пытается объяснить глобальные процессы. Атмосфера простирается до сотен тысяч километров, и мы пока о ней слишком мало знаем. Но я бы не сказала, что отношение к метеорологам такое уж негативное. Хотя над синоптиками, бывает, подшучивают — в нашей напряженной жизни человеку нужна разрядка.

— Какие службы к вам обращаются чаще всего?

— В первую очередь, мы работаем с МЧС, а оттуда информация распространяется уже по другим ведомствам. Для населения она полностью открыта на нашем официальном сайте — chelpogoda.ru.

— Какие народные приметы чаще всего работают?

— Мы по приметам не работаем — у нас прогноз должен быть обоснован расчетами. Календарные приметы вообще не часто оправдываются. Есть хорошая примета про черемуховое похолодание, но и в ней не сказано, каким оно будет и когда.

— В жизни профессия Вам помогает?

— Мои соседи по участку постоянно интересуются, когда высаживать помидоры, близким сообщаю о приближающихся холодах и непогоде, летом крышу перекрывали на даче, учитывая неблагоприятный прогноз. В моей практике был случай, когда сняли крышу с детдома, а дождь все залил, в то время как на нашем сайте было размещено предупреждение о сильных дождях.

КСТАТИ

За начало весны в метеорологии принимают дату перехода среднесуточной температуры через 0°. В Челябинске в среднем это происходит 4 апреля. Самая ранняя дата отмечалась 21 марта 1961 года, самая поздняя — 21 апреля 1998 года.

Среднемесячная температура марта — минус 6,6°. Самый теплый март наблюдался в 1995 году — минус 1,4°, самый холодный в 1957 — минус 11,7°.

Мартовская «норма» осадков составляет 18 мм, наибольшее количество выпало 6 марта 2005 года — 23 мм.