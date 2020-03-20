2020-03-20T10:15:34+03:00
Общество

Челябинские школьники создали проект для предприятия Казани

Внедрение разработки может увеличить производительность, улучшить качество сборки, сократить финансовые и энергозатраты
Поделиться:
Изменить размер текста:

Школьники из Челябинска презентовали устройство, автоматизирующее процесс сборки компьютерной техники, сотрудникам предприятия ООО «АйСиЭл Техно». Проект был разработан в рамках Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России».

5 марта участники команды «СТАРТ+» Арсений Коган, Федор Рыбалкин и их руководитель Михаил Гаврилов посетили предприятие ICL-Techno в Казани.

По техническому заданию от предприятия школьники разработали автоматизированный участок сборки ноутбуков. Для создания конвейера были использованы элементы конструкторов Tetrix, два синхронизированных контролера EV3 с датчиками, а также детали, изготовленные при помощи лазерного станка и 3D-принтера.

Цель проекта команды — заменить ручной человеческий труд на производство и транспортировку компьютерной техники при помощи машины. Внедрение разработки может не только увеличить производительность и улучшить качество сборки, но и сократить финансовые и энергозатраты.

Предприятию ICL-Techno так понравился проект школьников, что представители компании пригласили ребят к себе на экскурсию — поближе познакомиться с процессами производства, дать ценные советы и обсудить возможность автоматизации производства компьютерной техники, варианты дальнейшего сотрудничества.

— Познакомившись с предприятием, ребята узнали много нового о производстве вычислительной техники, впервые вживую понаблюдали за процессом сборки. Для воспитанников это прекрасный шанс получить новые знания и представление о том, что необходимо доработать в проекте и возможность вдохновиться на дальнейшие идеи, — рассказывает руководитель команды Михаил Гаврилов.

Представители компании поздравили участников команды с победой в региональном этапе конкурса «ИКаР» в категории «ИКАР-Профи» и вручили кубок, медали победителей и ценные подарки. В дальнейших планах ребят — усовершенствование проекта и участие во Всероссийском фестивале технического творчества «Робофест — 2020».

Справка

Поездка в Казань оказалась возможной благодаря сотрудничеству Регионального центра технического творчества Челябинской области, руководства МБОУ «Лицей № 120» и предприятия ICL-Techno в рамках всероссийского проекта «Инженерные кадры России».

ICL Techno — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL. Компания ориентирована на создание и производство новых высокотехнологичных продуктов для автоматизации бизнес-процессов во всех отраслях экономики, промышленных и торговых предприятиях, социальных проектах.Сегодня компьютерная техника ICL работает во всех регионах России — от Калининграда до Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Алексей Текслер определился с кандидатурой на пост омбудсмена
Махинации с проектом новой набережной в Челябинске довели до уголовного дела
В Челябинске школы не хотят переходить на дистанционное обучение
Именитый спортсмен из Челябинска вложил деньги в модный бизнес
Свадьбы в Челябинске станут скромными: в ЗАГСы не пустят больше 50 человек
Невидимый контроль: чиновники рассказали, почему в аэропорту Челябинска нет людей с тепловизорами
«Говорит по английски и разводит пчел»: в гости к Росгвардии пришел 105-летний ветеран Великой Отечественной Войны
Спустя семь лет в Магнитогорске вынесли приговор телефонному мошеннику
Пьяные многодетные родители опрокинули коляску с младенцем прямо на дороге в Челябинской области
Детскому омбудсмену не открыли дверь в приемной вице-губернатора Челябинска
«Раньше косились, как на умалишенного»: как изменилось отношение жителей Челябинска к личной гигиене
Магия чисел: рабочий из Челябинской области выиграл миллион в лотерею
Магазины Челябинской области предлагают «карантинные» продуктовые наборы за 3000 рублей
В Челябинске потратят 122 миллиона рублей на озеленение
В Челябинске трамвай сошел с рельс
В Челябинской области хотят наладить свое производство медицинских масок
В Челябинске произошло серьезное ДТП
Убийце который, заметая следы, зарезал 14-летнего подростка, огласили приговор в Челябинской области
Общественный транспорт в Челябинске начали дезинфицировать
В Челябинске абоненты крупного провайдера остались без Интернета
Челябинский театр покажет свои спектакли онлайн
Поборами на уроках английского языка в Челябинской области заинтересовался Следственный комитет
Туристка из Миасса, летевшая одним самолетом с больным коронавирусом, до сих пор не обследована
В Миассе брак при ремонте дорог оценен в 22 миллиона рублей
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
В Челябинске власти рассказали как оформить больничный прибывшим из-за границы
В Челябинске власти просят родителей не отпускать детей в ТРК