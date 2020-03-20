Челябинские школьники создали проект для предприятия Казани

Школьники из Челябинска презентовали устройство, автоматизирующее процесс сборки компьютерной техники, сотрудникам предприятия ООО «АйСиЭл Техно». Проект был разработан в рамках Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России».

5 марта участники команды «СТАРТ+» Арсений Коган, Федор Рыбалкин и их руководитель Михаил Гаврилов посетили предприятие ICL-Techno в Казани.

По техническому заданию от предприятия школьники разработали автоматизированный участок сборки ноутбуков. Для создания конвейера были использованы элементы конструкторов Tetrix, два синхронизированных контролера EV3 с датчиками, а также детали, изготовленные при помощи лазерного станка и 3D-принтера.

Цель проекта команды — заменить ручной человеческий труд на производство и транспортировку компьютерной техники при помощи машины. Внедрение разработки может не только увеличить производительность и улучшить качество сборки, но и сократить финансовые и энергозатраты.

Предприятию ICL-Techno так понравился проект школьников, что представители компании пригласили ребят к себе на экскурсию — поближе познакомиться с процессами производства, дать ценные советы и обсудить возможность автоматизации производства компьютерной техники, варианты дальнейшего сотрудничества.

— Познакомившись с предприятием, ребята узнали много нового о производстве вычислительной техники, впервые вживую понаблюдали за процессом сборки. Для воспитанников это прекрасный шанс получить новые знания и представление о том, что необходимо доработать в проекте и возможность вдохновиться на дальнейшие идеи, — рассказывает руководитель команды Михаил Гаврилов.

Представители компании поздравили участников команды с победой в региональном этапе конкурса «ИКаР» в категории «ИКАР-Профи» и вручили кубок, медали победителей и ценные подарки. В дальнейших планах ребят — усовершенствование проекта и участие во Всероссийском фестивале технического творчества «Робофест — 2020».

Справка

Поездка в Казань оказалась возможной благодаря сотрудничеству Регионального центра технического творчества Челябинской области, руководства МБОУ «Лицей № 120» и предприятия ICL-Techno в рамках всероссийского проекта «Инженерные кадры России».

ICL Techno — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL. Компания ориентирована на создание и производство новых высокотехнологичных продуктов для автоматизации бизнес-процессов во всех отраслях экономики, промышленных и торговых предприятиях, социальных проектах.Сегодня компьютерная техника ICL работает во всех регионах России — от Калининграда до Дальнего Востока.