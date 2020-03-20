Челябинцы хотят видеть в сквере зеленого Иванушку-дурачка

В этом году «зеленые человечки» могут появиться в сквере на улице Молодогвардейцев напротив гостиницы «Виктория». Объемные фигуры из искусственного газона популярны в Европе. Их не надо поливать, они долговечны и идеально вписываются в парковый ландшафт.

Вечнозеленые скульптуры поставит администрация Курчатовского района Челябинска. Однако их внешний вид будет зависеть от решения горожан. До 29 марта они могут поучаствовать в опросе на сайте электронных голосований «Активный житель 74».

Судя по ходу голосования, сейчас идею установки топиарных фигур (так они называются официально) поддерживают 84% челябинцев. Из них более половины участников опроса хотели бы видеть в сквере позеленевших героев русских народных сказок. Также предлагают голосовать за героев книг известных русских и зарубежных писателей. А еще за персонажей сказов Бажова.