Что поможет повысить иммунитет весной

Частые простуды, переутомление и нехватка сил — ослабленный иммунитет особенно выдает себя весной. Повысить «внутренние силы» организма можно с помощью сбалансированного питания. Важно, чтобы в рационе присутствовали натуральные продукты.

Одним из таких бесценных для организма продуктов является привычное нам с детства сливочное масло.

Чем полезно сливочное масло?

В сливочном масле содержится большое количество витамина А, необходимого для поддержания зрения, функций эндокринной системы, состояния волос и кожи. В этом продукте также много витаминов Д, Е, К.

Сливочное масло содержит селен, который является мощнейшим антиоксидантом, очищающим организм от свободных радикалов. Один грамм сливочного натурального масла содержит больше этого важного микроэлемента, чем пшеница или чеснок.

В сливочном масле содержится аминокислота триптофан. Именно она способствует выработке «гормона счастья» — серотонина. Поэтому бутерброд со сливочным маслом на завтрак можно назвать составляющим хорошего настроения. А еще серотонин уменьшает тягу к сладкому и улучшает сон.

И детям, и взрослым

Сливочное масло полезно детям: оно питает клетки мозга и нервной ткани, а это способствует развитию умственных способностей и интеллекта малыша.

Взрослым, страдающим заболеваниями органов ЖКТ, диетологи рекомендуют включать сливочное масло в ежедневный рацион. Этот продукт обволакивает стенки желудка и помогает снимать воспаления.

Сливочное масло особенно полезно школьникам и работникам умственного труда. Молочные жиры помогают в работе клеткам головного мозга, а это улучшает внимание и память.

Сколько есть в граммах?

За день медики советуют употреблять 20-30 г насыщенных жиров. Это касается взрослых людей. Суточная норма сливочного масла для детей до шести лет — от 10 г.

Однако в период гриппа и респираторных вирусных инфекций для повышения иммунитета можно увеличивать ежедневную порцию сливочного масла до 60 г.

Как хранить?

Сливочное масло можно хранить в морозильной камере до четырех месяцев.

В холодильнике масло лучше хранить в фольге или пергаментной бумаге, так как оно быстро впитывает запахи. От пакета или пищевой пленки лучше отказаться: в такой упаковке масло начнет «задыхаться» и желтеть.

Если сливочное масло планируется употребить в ближайшие 2-4 дня, можно хранить его в холодильнике в масленке.

Где купить?

Качественное сливочное масло Торговой Марки «Сливочный край» можно прибрести в сети магазинов «Магнит», «Пятерочка», «SPAR», «Молния», «Лента».

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