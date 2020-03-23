В Челябинской области отец пятерых детей признался в громком убийстве 12-летней давности

Сегодня, 23 марта, в Челябинском областном суде последнее слово дали четверым участникам преступной группы, обвиняемым в жестоком убийстве студентки и ее парня, совершенном 12 лет назад. К удивлению соучастников многодетный отец признал свою вину и согласился показать, где спрятано тело молодого человека.

Четверо подсудимых были задержаны сразу после исчезновения 23-летней студентки мединститута Олеси Трофимовой и ее парня Алексея Щелканова в 2007 году. Но позже всех отпустили на много лет. Расследование дела постоянно волокитилось, следователи пытались развалить его.

— В материалах дела сообщается, что преступная группа занималась нелегальным бизнесом, в том числе угонами автомобилей. Там крутились большие деньги, видимо, спор из-за них и стал причиной убийства, а Олесей просто хотели припугнуть. Тем более до этого пропал еще один их друг, тело которого не найдено до сих пор. Но следователи закрывали глаза на многие доказательства, пытались разделить дело, затягивали время, поэтому по некоторых эпизодам сроки давности уже истекли, — рассказывает представитель отца девушки Дмитрий Марареску.

На скамье подсудимых оказались четверо. Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

С мертвой точки расследование дела сдвинулось после обращения к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По результатам проверки несколько следователей получили выговоры, а один уволен без права восстановления.

Как сообщается в материалах дела, друзья задумали убить Алексея Щелканова, и для разговора вызвали его девушку Олесю, которая в тот день сдала последний экзамен в мединституте, где училась на стоматолога. Из центра Челябинска пару развезли по разным местам и убили с особой жестокостью. По словам отца студентки, ее подвязывали, избивали, насиловали, а потом просто закопали в овраге в Еткульском районе. Только два года назад отец девушки смог найти место гибели дочери. Тело Алексея Щелканова не обнаружено до сих пор. От первого брака у него остался сын, который теперь посещает судебные заседания в качестве потерпевшего.

По делу был назначен суд присяжных. Он признал вину всех четверых участников группы — братьев Эдуарда и Андрея Кургиных, Артура Еприкяна и отца пятерых детей Ивана Юдакина. Именно он сегодня, 23 марта, в последнем слове решил изменить свои показания.

— Он признался в убийстве Щелканова, сказал, что обрез был его, и он готов показать, где спрятано тело. Это стало неожиданностью для нас и, похоже, даже для адвоката и других подсудимых, — рассказал Дмитрий Марареску.

Иван Юдакин за время следствия успел стать многодетным отцом. Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

Остальные подсудимые вины не признали. Все четверо обвиняются в совершении преступлений по ч. 3. п. «а», ст. 126 (похищение человека в составе организованной группы) и ч. 2, п. «а», «в», «ж», «к» ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное в составе организованной группы с целью скрыть другое преступление).

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