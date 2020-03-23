«Заставляют нарушить карантин!». В Челябинске вернувшиеся из-за границы не могут добиться анализов на коронавинус

В жаркую страну читательница «Комсомолки» отправилась уже во время эпидемии в мире коронавирусной инфекции, в начале марта. Тур был куплен в начале декабря. Вьетнам еще не был закрыт для иностранцев. Отдых прошел спокойно.

— В день отлета из Вьетнама, 17 марта, в аэропорту собрали все рейсы в Россию: на Москву, Казань и наш, на Екатеринбург. Несколько часов толпа в 600 человек провела в одном помещении, дожидаясь паспортного контроля и регистрации на рейсы. Вьетнамцы поставили условие: вылетят только те, кто явится в аэропорт в масках. Но люди маски снимали-надевали. В салоне самолета маски сняли все. Вроде, никто не кашлял. Экипаж был без масок.

Татьяна Вернулась из жаркой страны и добивается внимания врачей. Фото: Архив героя публикации.

ДОКУМЕНТ НЕ ПОЛОЖЕН!

В аэропорту Екатеринбурга, где приземлился самолет из вьетнамского Камраня, шумела толпа прибывших пассажиров разных рейсов. Сканировали вернувшихся тепловизорами или нет, Таня не знает.

19 марта, из Челябинска, челябинка позвонила в региональный Роспотребнадзор. Сообщила, что прибыла из-за границы. Ей заявили: больничный не положен, так как во Вьетнаме эпидемии COVID-19 нет. Документ оформляется, например, для вернувшихся из Италии, Ирана и стран, где сейчас чуть ли не мор.

— Ответ чиновников нарушает указания федерального Роспотребнадзора. Больничный положен всем вернувшимся из-за рубежа, — уверена Таня.

Настырная путешественница вновь позвонила в региональный Роспотртебнадзор, потребовала санврача. Сидите дома, сказали ей, ждите. Врач возьмет анализы и выдаст предписание — основание для оформления больничного.

НАРУШИТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Санврач пришла 22 марта. Выдала предписание о двухнедельном карантине. Анализов не взяла. Почему? «Не знаю, — пожала плечами санврач. — Может, это задача районной поликлиники?».

— Я пыталась оформить больничный через сайт госуслуг. Выяснилось, нужно подтверждать учетную запись, явившись в МФЦ. Значит, нарушать режим карантина. Да, я чувствую себя хорошо, но, вдруг, являюсь переносчиком инфекции?

На горячей линии Фонда соцстрахования Тане посочувствовали: была бы подтвержденная учетная запись на госуслугах, больничный оплачивал бы ФСС. А так придется вызывать участкового врача. Оплачивать лист нетрудоспособности будет работодатель.

НА РАБОТЕ — ИСТЕРИКА

— Утром в понедельник, 23 марта, я с трудом вызвала терапевта. Мой вызов не хотели принимать. Послали… в Роспотребнадзор! И только когда я пригрозила, что приду в регистратуру лично, мой вызов оформили.

Ответственная туристка оказалась назойливой, как муха.

— Я добиваюсь, чтобы санврачи взяли анализы на коронавирус. Мне заявили: в течение 10 дней, ждите. Но к тому времени мой карантин закончится. Как быть? Добавляют стресса коллеги. Экзальтированная сотрудница нашего предприятия кричит, чтобы меня не пускали на работу и после карантина. Средневековье какое-то.

— Система реагирования госорганов оказалась не готова к нынешней ситуации, — продолжает горожанка. — Я «висела» на телефонах по полчаса, писала электронные письма, добивалась ответов. Менее настойчивые махнут рукой и выйдут на работу, ничего никому не говоря. Может, потому в нашей стране благополучная статистика по распространению коронавирусной инфекции?

КОММЕНТАРИЙ

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт:

— Анализы на коронавирус берутся на 10 день карантина — таковы правила. Претензии о том, что пробы не взяты на второй или третий день беспочвенны. Иное дело — плохое самочувствие вернувшегося. В таком случае, анализы забираются сразу же, не дожидаясь десятого дня.

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