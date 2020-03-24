Модный карантин: защитят ли челябинцев стильные многоразовые маски от коронавируса

Одноразовые медицинские маски сейчас в дефиците. Но им быстро нашлась альтернатива — многоразовые маски из хлопка. Такие сейчас шьют как модные ателье, так социальные мастерские — такие как «Рука об руку», где работают ребята с ограниченными возможностями. Разноцветные, с яркими принтами они стали не только средством защиты, но и стильным аксессуаром.

Сотрудники КП-Челябинск тоже обзавелись модными масками. Моя, с крупными желтыми лимонами, обошлась мне в 350 рублей. Внешне она почти такая же, как из аптеки: со складками, гибкой полоской для носа, единственное — дизайн повеселее. Дышать в ней, по-моему, даже комфортнее. Нетканый материал одноразовых — душный, а хлопок хорошо пропускает воздух.

Маска у меня модная, дорогая, но защитит ли она от вируса?Фото: Валентина ВАГАНОВА

Но защищает ли красивая повязка от заразы? Продавцы говорят, чтобы использовать маску повторно, нужно всего лишь постирать ее с мылом, высушить и прогладить утюгом. А еще якобы ее можно менять не каждые два-три часа, а по мере увлажнения. Нормально ли это — разбираемся со специалистами.

Маски из хлопка — веселый ответ коронавирусной панике! Фото: instagram.com/svetlanabrumberg_official

ЗАЩИЩАЕТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНО

— Мы призываем население в качестве барьерного метода профилактики использовать марлевые повязки. Что касается широко предлагаемых повязок из ткани, барьерную функцию они выполняют, но необходимо обращать внимание, чтобы ткань была хлопчатобумажная, хорошо подвергалась обработке, и чтобы ее можно было прогладить, — говорит главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава области Ольга Агеева.

По ее словам, изготавливать маски нужно индивидуально по размеру: она должна закрывать и рот, и нос. И быть не менее чем из двух слоев ткани.

Маски могут быть и вот такие, без складок. Фото: Людмила Григорьева.

«ТАКИЕ МАСКИ НЕ НЕСУТ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭТО АКСЕССУАР»

Специалисты предупреждают: яркая тканевая маска может не выдержать постоянных дезинфекций.

— Многоразовые маски нужно стирать в достаточно жестком режиме: с добавлением отбеливателя, либо с высокой концентрацией порошка. А затем проглаживать при высокой температуре, т. е. это максимальная температура работы утюга. Выдержат ли эти принты? Если маску собираются использовать многоразово, но не соблюдают должную обработку, при повторном использовании можно заразиться, — объясняет старший преподаватель кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Светлана Андреева.

Лучше если маска будет сделана в домашних условиях из марли или бинта: и деньги сэкономите, и повязка получится надежнее.

— Маска должна быть не менее чем из шести слоев. Такую повязку можно снимать, стирать и проглаживать с двух сторон, по 10 минут с каждой стороны. Только тогда маску можно использовать повторно, — рассказывает Светлана.

Некоторые продавцы утверждают, тканевые маски не обязательно менять каждые два часа, а по мере увлажнения. По словам микробиолога, это неправильно.

— Микроорганизмы будут накапливаться на маске, ее нужно менять каждые два, максимум три часа. Либо однократно надели в общественное место и тут же постирали. Желательно положить маску в полиэтиленовый пакетик, и тут же замочить в растворе порошка или дезсредства, постирать и прогладить. Лучше не тратить деньги на рекламу, которая, скорее всего, направлена на зарабатывание денег во время карантина. Такие маски не несут медицинского значения, это аксессуар.

mari_tell Три слоя 100% дизайнерский хлопок Многоразовые 200 /шт 500 /3 шт Используя маску в медицинских целях, соблюдайте санитарно-гигиенические нормы! Стирайте и проглаживайте с паром маски как можно чаще! #маскидлямастеров #маскиотпыли #защитныемаски #маскидлязащитыдыхания #маскидлязащитыотпыли #маска #крутаямаска #медицинскаямаска #маскизащитные #маскичелябинск #маскимосква #одноразка #многоразовыемаски #противовирусные

НА ЗАМЕТКУ

Как сделать медицинскую маску дома?

Хорошо подходит стандартный бинт шириной 14 см. Сверните ткань в четыре слоя, прошейте по краям, прикрепите повязки и готово. Такую маску нужно менять каждые два-три часа. Стирать в мыльном растворе и обязательно проглаживать утюгом. Как сделать маску из марли и ваты, читайте в нашем материале.

ГДЕ КУПИТЬ ТКАНЕВУЮ МАСКУ?

Если все-таки решили приобрести красивую, но спорную по эффективности маску, вот где это можно сделать:

* в необычном ателье «Рука об руку». Цена от 50 руб.

* у мастериц в Инстаграме, цена от 150 руб. за штуку:

@ svetlanabrumberg_official

@ maska_mnogorazovaja

@ mari_tell

@ black.mask74

* на втором этаже в ТРК «Урал», в магазинчике My Sleeping Lama, по 150 руб.