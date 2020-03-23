«В застиранной футболке на фоне ободранных обоев»: готовы ли челябинцы к переходу на удаленку

Из-за коронавируса челябинцы начали переходить на дистанционную работу. Сегодня на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) прошел необычный эфир. Наша гостья — специалист по трудоустройству Екатерина Карпенко — пообщалась с нами дистанционно.

Карантин по коронавирусу: готов ли Челябинск к переходу на удаленку 00:00 00:00

Две недели назад она прилетела из Португалии, где коронавирус не буйствует так свирепо, как в других европейских странах, но все-таки решила самоизолироваться: работает из дома, использует все возможности Интернета для связи.

— Когда мы прилетели из Португалии две недели назад, она не входила в список стран со сложной эпидемиологической обстановкой, поэтому не было никаких особых указаний по поводу этой страны. Но я решила, перейти в режим удаленки на всякий случай. Чувствую себя хорошо, — рассказала Екатерина Карпенко.

Как работодателям организовать уделенную для работников?

Мир рекрутеров уже в течение десяти лет осваивает работу вне офиса, отмечает Екатерина Карпенко. Появление крупных резюме-платформ, видеозвонков и других видов связи создали все условия для работы из любой точки земного шара.

— Я хоть завтра готова перевести на удаленку персонал, который проводит интервью. Есть все технические возможности. Для тех компаний, которые к этому не готовы психологически или информационно, в Сети есть целые регламенты, которые помогут переместить людей из офиса домой. С их помощью можно привести в порядок режим работы, чтобы сотрудники знали, во сколько они начинают работать, чтобы у них была связь.

Жизнь больше не будет прежней

Мир не стоит на месте, и, возможно, удаленная работы — это неотъемлемая часть нашей будущей реальности, а сегодняшний кризис только задаст направление к этой жизни. Как пандемия коронавируса может перекроить рынок труда? Если работа из дома станет обычным явлением, что будет с арендодателями офисных и других рабочих помещений?

— Уже началась тенденция сдачи в аренду коворкингов. Мне кажется, что коммерческая недвижимость не уйдет с рынка, она просто трансформируется. Может быть, в меньших объемах, возможно, коворкинги будут развиваться.

Игорь Рыбаков, президент «Технониколь», один из богатейших людей мира, он говорит о том, что после этой эпидемии мир не вернется в прежнюю форму трудоустройства и вообще бизнес-структур. Поэтому я рекомендую компаниям, как можно больше внедрять удаленку и гибкие формы трудоустройства.

Спрогнозировать развитие кризисной ситуации очень сложно, могу сказать по своему опыту. Я пережила несколько глобальных кризисов в своей компании и знаю, что каждый раз это было по-разному, конечно, были какие-то общие вещи: приходилось ужиматься, сокращать расходы, но появлялись новые направления, которые тут же осваивались. Мы не знаем, какова будет новая реальность, останется ли вирус. Поэтому мы должны быть готовы к изменениям ближайшие года три.

Коворгинг стал спасением для фрилансеров и специалистов на удаление, которых не оставляют в покое домочадцыФото: Иван ВИСЛОВ

Как дисциплинировать себя в домашних условиях

Даже если полностью оборудовать рабочее место дома, то как человеку сосредоточиться на работе, вокруг остается много соблазнов. Никто же тебя не видит, можно не волноваться по поводу внешнего вида. Но как тогда не потерять человеческий облик, если ты работаешь дома?

— Мир должен переходить на самодисциплину. Если раньше руководитель внутренними регламентами или своим зорким оком контролирует работника, и человек приходил к самодисциплине, а дома такого нет. Если ты работаешь на удаленке, то должен построить четкий график и работать по нему. Что касается комфортной одежды, если ты не проводишь видеозвонки, ты можешь позволить себе более домашний стиль. Но когда в компании проводятся видеоконференции, нужно будет принимать офисный стиль, и дома прикладывать больше усилий, чем в офисе: туда-сюда переодеваясь. Это новый стиль жизни, который достаточно большое количества людей будет направлять к самодисциплине более жесткой, чем раньше.

Чтобы сделать видеозвонок из дома, нужно надеть пиджак и белую рубашку. Это не шутка. Мы проводили онлайн-конференции с соискателями, и, конечно, деловое видео-резюме или презентация, где человек стоит в застиранной футболке на фоне ободранных обоев, производит не очень хорошее впечатление. Да, это другой способ связи, но внешний вид показывает, насколько человек готов и настроен решать деловые вопросы. Видеоконференции будут в костюмах, тем более если это мультикорпорации, и к ней присоединяются люди со всего мира.

Какие изменения ждут рынок труда

Челябинск — крупный город, но сюда все равно очень долго идут прогрессивные тенденции. Изменится ли рынок труда вместе с мировым из-за эпидемии коронавируса?

— Если у нас нет официальных постановлений, как в Европе, о закрытии всех ресторанов, кафе, люди все равно будут задумываться о своей безопасности и станут меньше выходить из дома: будет падать посещаемость, выручка. Я считаю, что государство должно пойти на большие меры, сейчас, на мой взгляд, предпринято не достаточно мер по поддержки этих отраслей, но надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Эпидемиологический кризис в России наслаивается на экономический: рубль дешевеет. Две такие тенденции, которые между собой будут сталкиваться, могут подарить новые формы развития бизнеса. Аналитики говорят, что сельское хозяйство будет развиваться и все, что связано с подпольным сельским хозяйством.

Все, кто жил в России 90х, помнят, как ждали лета, потому что начиналось подсобное хозяйство. Садовые участки позволяли людям проходить сложные периоды, делать заготовки.

Доставка еды у нас была неразвита, возможно этот сектор будет очень серьезно расти, как говорят аналитики. Люди в изоляции будут заказывать еду на дом. Индустрия развлечений поменяется. Много вещей будет выведено в Интернет, появится больше работы для программистов и тех, кто обслуживает сети.

Крупные научные центры по всему миру на перегонки занимаются разработкой вакцин. Я уверена, что они создадут лекарство от вируса, и это даст толчок фармацевтической отрасли и медицине. Уже сейчас налицо нехватка определенных медицинских средств защиты, будут появляться новые компании.

Лайфхак для начинающих удаленщиков

Для тех, кто привык разделять рабочее и домашнее пространство, и только-только осваивает удаленку, Екатерина Карпенко дала совет, как взять себя в руки и сохранить рабочий настрой.

— Четкий план и график — вот, что обязательно должно быть. Не думайте, что если перешли на удаленный способ работы, вы должны работать без плана и графика. Точно также в свой календарь планируете все: подъем, сколько времени нужно на завтрак, сколько на составления плана рабочего дня, смотреть когда у вас конференция, когда в чат написать, когда связаться с руководителем. Работая по четкому плану, вы избежите стресса, потому что для ваша жизнь станет более упорядоченной, что поможет сохранять спокойствие, пока в интернете публикуют пугающую информацию.

Тем, кто боится потерять работу

Во-первых, пересмотрите свое резюме. Его нужно освежить, дополнить и улучшить. есть масса видеосоветов в интернете, как это сделать. Выделите свои сильные стороны, посмотрите 2-3 смежных профессии, которые вам подходят: это может быть ваше хобби или первое образование.

будьте гибче: пройдите курсы переквалификации и найдите себе новую работу. Сейчас есть программа, которая называется «Демография», она позволяет пройти переподготовку за счет государства.

Поговорите с вашим руководством, потому что в этих ситуациях компании должны прикладывать усилий, чтобы помочь найти вам работу в своих смежных структурах, либо в других отраслях.

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