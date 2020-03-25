2020-03-25T10:07:08+03:00
Общество

Южноуральские ювелиры готовы продавать украшения за половину стоимости и ниже

В условиях нестабильной экономики магазины придумывают разнообразные маркетинговые акции
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Повышение курса валют вынуждает челябинских ювелиров искать новые стратегии продвижения. Магазины ориентируются на молодую и активную аудиторию, не только предлагая качественные украшения, но и дополнительно мотивируя покупателей интересными акциями.

О тенденциях и трендах мы поговорили с директором по продажам сети салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ» Денисом Ахметжановым.

Ювелирные тренды

Современное общество показывает новое отношение к украшениям из благородных металлов и драгоценных камней.

Во-первых, за последние десятилетия золото стали всерьез рассматривать в качестве альтернативного средства для инвестиций. Вложения в этот металл опережают инвестиции в редкие монеты, благородные вина и раритетные автомобили.

Во-вторых, украшения из золота и драгоценных камней перестали быть прерогативой людей солидного возраста. Поколение миллениалов ценит в украшениях универсальность и практичность.

Продолжая предыдущую мысль, можно проследить еще один тренд: ювелирные украшения надевают не только по «особому случаю» или на светские рауты — их носят ежедневно. Другими словами, они становятся частью костюма современного офисного сотрудника. Учитывая эту тенденцию, в салонах «САМОЦВЕТЫ» представлены золотые цепи с наиболее прочными видами плетений. А покупатели, предпочитающие лаконичность и минимализм, обращают внимание на ювелирные украшения из серебра.

Кроме того, ювелирное украшение может стать особенным подарком для значимых моментов в жизни. Например, коллекция подвесок «Стала мамой» из золота и серебра в виде коляски или пяточки младенца будет приятным, нежным и, главное, незабываемым сюрпризом для его обладательницы.

А детские серьги для маленьких принцесс из гипоаллергенного сплава подойдут модницам, которые только прокололи уши.

Ассортимент радует глаз, цены — кошелек

Учитывая текущую экономическую ситуацию, салоны «САМОЦВЕТЫ» предлагают своим посетителям сделать правильные покупки с существенной экономией. Например, только в марте в «САМОЦВЕТАХ» на изделия с красным ценником действует скидка 60%. Также в магазинах действует весенняя акция, которая позволяет бесплатно получить подарочную карту. Подробности можно уточнить в ближайшем салоне.

Никто не станет спорить, что серьги, цепи, кулоны, браслеты из драгоценных металлов и камней — это подарок на века и выгодная покупка. Консультанты салонов «САМОЦВЕТЫ» готовы предоставить полную информацию обо всех украшениях и выбрать достойный подарок с учетом ваших пожеланий.

Айфон, путешествие или автомобиль: подарки каждый месяц

Несмотря на общий спад покупательской активности, активность салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ» набирает обороты. Каждый месяц компания разыгрывает призы — автомобиль, квартиру и путешествия. Счастливчиком может стать каждый при равных условиях! При покупке украшения нужно получить купон на кассе, зарегистрировать штрихкод на сайте и ждать результатов. Подведение итогов проходит 15-го числа каждого месяца в прямом эфире в Инстаграм.

Деньги — в золото: сохранить и приумножить

На фоне негативных новостей и пугающих прогнозов людям просто надоедает следить за скачками доллара и бояться завтрашнего дня. А потому они продолжают покупать ювелирные украшения. Однако теперь покупатели уделяют внимание не только внешнему виду изделия, но и его качеству, а также гарантиям и репутации завода-изготовителя.

Ювелирные изделия, особенно с драгоценными камнями, становятся не просто украшением. Это покупка реального капитала, вариант «стабильных» инвестиций, позволяющий уберечь деньги от инфляции и утраты покупательной способности.

К тому же ювелирные украшения — это, конечно же, эмоции, которые они дарят своему обладателю. Доказано: блеск бриллианта способен победить хандру, поднять настроение и побудить человека к новым стремлениям.

Следуя в ногу с трендами, «САМОЦВЕТЫ» не перестают дарить своим покупателям положительные эмоции. Хотите еще больше подарков? Тогда следите за новостями в группе во «ВКонтакте», на странице в инстаграме и на сайте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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