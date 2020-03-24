Война, ВВС и весна: В Челябинские придумали песню про лётчиков Великой Отечественной

Челябинская область уникальна тем, что среди 224 южноуральцев – Героев Советского Союза более двух десятков человек – лётчики. Не каждый российский регион может похвастать таким количеством сражавшихся в небе и награждённых Золотыми Звёздами героев.

Причина в том, что в 30-х годах прошлого века в Челябинске и Магнитогорске активно работали городские аэроклубы, именно в них начинали свои первые полёты южноуральские юноши – будущие советские асы: Кирилл Евстигнеев, Ибрагим Газизуллин, Василий Луценко, Иван Павлов и другие.

Именно этим смелым парням и посвящена песня «Дан приказ на взлёт», созданная челябинскими музыкантами.

- Мы помним про тех пилотов, чьими именами названы школы и улицы Южного Урала, - говорит вокалист и композитор Антон Лапин. – Их удивительным подвигам посвящено немало песен, стихов и отличных кинофильмов, но почему бы и Челябинску не внести в это дело свой творческий вклад. Так и родилась идея создать песню про наших челябинских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.Истории лётчиков во многом лиричны, несмотря на страшные военные испытания. Поэтому и спели мы, и про войну, и про любовь одновременно.

Авто песни - Антон Лапин в студии.

Работа над композицией шла одновременно в четырех городах. Автор музыки и певец Антон Лапин переехал из Челябинска в Москву, сочинивший аранжировку и сыгравший на всех инструментах лидер некогда популярной челябинской рок-группы The Wheels Владимир Евстифейкин трудится в Сочи, челябинский поэт Константин Рубинский ныне житель Санкт-Петербурга.

А всё их творчество записывалось и сводилось в единое произведение уже в столице Южного Урала, за конечный продукт отвечал челябинский звукорежиссер Дмитрий Локтионов. И со своей нелегкой задачей хозяин студии NewTone справился блестяще.

Автор книги "Боги войны" Роман Грибанов и звукорежиссер Дмитрий Локтионов.

- К работе над этой песней я подошёл с особым трепетом, ведь в ней поётся про лётчиков, а у меня дед в войну был как раз истребителем и за воздушные бои имеет немало наград, - говорит Дмитрий Локтионов. – При этом было интересно сделать не очередную музыкальную агитку, а по-настоящему красивую балладу о мужественных героях неба. Мне кажется, что у авторов стихов и музыки это получилось.

Клип на песню «Дан приказ на взлёт» смонтировал челябинский режиссёр Дмитрий Сиваш. Музыкальный видеоролик элементом дополненной реальности будет запрограммирована в книгу «Боги войны» - это 60 рассказов о подвигах южноуральцев в тылу и на передовой, написанная челябинским автором Романом Грибановым.

Книга поступит во все учебные заведения Челябинской области накануне 75-летия Победы и школьники смогут не только читать о подвигах, но на смартфонах смотреть размещенные в издании видеоролики и слушать песни.

КСТАТИ

Книга «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир» издаётся в рамках проекта Урало-Сибирского Дома Знаний «Южный Урал. Опорный край Победы», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации.