Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров
На челябинского ветврача и руководителя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна волонтеры из Дагестана вышли через владельца крымского сафари-парка львов «Тайган». В глухом селе под Махачкалой умирает львенок. При смерти маленький хищник оказался по вине фотографа-живодера. Директор сафари-парка Олег Зубков больных животных не берет: велик риск заразить богатую зооколлекцию «Тайгана». Он рекомендовал связаться со своим челябинским другом-зоозащитником.
ПОМОГАЛИ ВСЕМ МИРОМ
— Мы вылетели рано утром 24 марта сначала в Москву, потом — в Махачкалу. В спецоперации участвовало много неравнодушных — зооволонтеры из столицы, их коллеги в Дагестане, глава местного района. Потому раздумывать было некогда. Огромное спасибо турагентству Soul Trawel, мне оплатили билеты и доставку львенка в Челябинск, — рассказал Карен подробности спасательной операции по телефону корреспонденту КП-Челябинск по пути в гостиницу Махачкалы.
Львенок в ужасном состоянии. К добрым людям в Дагестане он попал через третьи руки. Прошлым летом его нещадно эксплуатировал сочинский фотограф: маленький раб в адскую жару бродил на поводке по пляжам ради платных кадров с отдыхающими. Осенью малыш заболел, и фотограф вышвырнул его за ненадобностью.
Шансы выжить у хищника есть. Фото: Карен Даллакян.
НУЖНЫ ДЕНЬГИ
— Судя по состоянию зубов, животному около семи месяцев. Скорее всего, его били: позвоночник чувствителен к прикосновениям в области поясницы. Пролежни изъели мышцы до кости. От мочи и кала шерсть выедена полностью, на коже язвы, — говорит Карен. — С собой я захватил много препаратов, и уже ставим уколы. Сегодня переночуем в отеле в Махачкале. В среду, 25 марта, вылетаем в Москву. Там отдыхаем и лечимся день. В Челябинске буду в четверг.
Шансы погибнуть и выкарабкаться у животного одинаковые. Но бросить умирать львенка нельзя. Лечение будет долгим и очень дорогостоящим. Потому Карен Даллакян просит откликнуться всех неравнодушных. Добро должно победить зло.
В Челябинске спасут львенка — жертву живодеров из Дагестана.Видео: Карен Даллакян
Банковские реквизиты для помощи львенку:
Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)
Пей-пал: dallakyan_vacha@mail.ru
Для организаций:
Наши банковские реквизиты:
Фонд зоозащиты «Спаси меня» ИНН 7447040800 КПП 744701001
Р/с 40703810124120000313
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург г. Екатеринбург
БИК 046577446
ИСТОЧНИК KP.RU