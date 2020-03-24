Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров

На челябинского ветврача и руководителя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна волонтеры из Дагестана вышли через владельца крымского сафари-парка львов «Тайган». В глухом селе под Махачкалой умирает львенок. При смерти маленький хищник оказался по вине фотографа-живодера. Директор сафари-парка Олег Зубков больных животных не берет: велик риск заразить богатую зооколлекцию «Тайгана». Он рекомендовал связаться со своим челябинским другом-зоозащитником.

ПОМОГАЛИ ВСЕМ МИРОМ

— Мы вылетели рано утром 24 марта сначала в Москву, потом — в Махачкалу. В спецоперации участвовало много неравнодушных — зооволонтеры из столицы, их коллеги в Дагестане, глава местного района. Потому раздумывать было некогда. Огромное спасибо турагентству Soul Trawel, мне оплатили билеты и доставку львенка в Челябинск, — рассказал Карен подробности спасательной операции по телефону корреспонденту КП-Челябинск по пути в гостиницу Махачкалы.

Львенок в ужасном состоянии. К добрым людям в Дагестане он попал через третьи руки. Прошлым летом его нещадно эксплуатировал сочинский фотограф: маленький раб в адскую жару бродил на поводке по пляжам ради платных кадров с отдыхающими. Осенью малыш заболел, и фотограф вышвырнул его за ненадобностью.

Шансы выжить у хищника есть. Фото: Карен Даллакян.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

— Судя по состоянию зубов, животному около семи месяцев. Скорее всего, его били: позвоночник чувствителен к прикосновениям в области поясницы. Пролежни изъели мышцы до кости. От мочи и кала шерсть выедена полностью, на коже язвы, — говорит Карен. — С собой я захватил много препаратов, и уже ставим уколы. Сегодня переночуем в отеле в Махачкале. В среду, 25 марта, вылетаем в Москву. Там отдыхаем и лечимся день. В Челябинске буду в четверг.

Шансы погибнуть и выкарабкаться у животного одинаковые. Но бросить умирать львенка нельзя. Лечение будет долгим и очень дорогостоящим. Потому Карен Даллакян просит откликнуться всех неравнодушных. Добро должно победить зло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768526" frameborder="0"></iframe> В Челябинске спасут львенка — жертву живодеров из Дагестана.Видео: Карен Даллакян

Банковские реквизиты для помощи львенку:

Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)

Пей-пал: dallakyan_vacha@mail.ru

Для организаций:

Наши банковские реквизиты:

Фонд зоозащиты «Спаси меня» ИНН 7447040800 КПП 744701001

Р/с 40703810124120000313

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург г. Екатеринбург

БИК 046577446