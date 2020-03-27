«Заражение» и «Апокалипсис по-голливудски»: что посмотреть челябинцам на карантине

Всеобщий карантин, люди в масках и зловещее название «коронавирус», так и хочется знать, что это ещё не самое страшное. За последние пару недель на фоне пандемии резко возрос спрос на просмотр ужастиков. Фильм Стивена Содерберга «Заражение» по популярности поднялся с 270 места на второе. Специально для вас мы сделали подборку страшилок на медицинские темы, после которых никакой коронавирус не напугает. Читайте и пользуйтесь сервисами онлайн-кинотеатров, которые в это непростое время открыли бесплатный доступ.

Мы провели небольшой опрос в наших сообществах в соцсетях, чтобы узнать, что теперь смотрят челябинцы.

— «Паразиты». Хорошее кино, — пишет Владимир.

—Я на днях посмотрела «Поезд в Пусан». Неизвестный вирус, зомби... Начало немного напоминает «Чернобыль», — пишет Анна.

— Классный сериал (хотя и немного затянутый) «Жизнь после жизни», — пишет Ирина.

— Буквально за вечер-ночь сериал из 8 серий «Звоните ДиКаприо». Там про другую болезнь, но тоже в тему, — пишет Ирина.

Если вы ломаете голову что посмотреть, журналист КП-Челябинск и заядлый киноман Андрей Москвичев сделал подборку лучших фильмов об эпидемиях — серьезных и не очень.

СЕРЬЕЗНОЕ КИНО

Классика фильмов про эпидемии и карантины - истории про зомби-вирусы. И эталонами жанра мрачных и суровых картинок про зараженный мир вполне можно считать «28 дней спустя» Дэнни Бойла, новую экранизацию «Рассвета мертвецов» от Зака Снайдера или южнокорейскую картину «Поезд в Пусан» режиссера анимации Ен Сан-хо. Все три фильма произвели настоящую революцию в своем жанре.

Фото: Кинопоиск

Можно, безусловно, вспомнить и крупные блокбастеры про нашествие зомби вроде «Войны миров Z» с Брэдом Питтом или же «Я-легенда», где герой, в исполнении Уилла Смита, путешествует с собакой и iPod по опустевшему Нью-Йорку. Но перед просмотром настоятельно советуем прочитать книжные первоисточники. Они более интересные и захватывающие, тем более онлайн-библиотеки также открыли бесплатный доступ к контенту на время карантина.

Фото: Кинопоиск

НЕ ЗОМБИ КИНО

Если вы (как и автор списка) не любите фильмы про восставших из могил мертвецов, вам вполне подойдут истории про апокалипсис. Фильм «Дорога», основанный на одноименном романе Кормака Маккарти, получился даже лучше оригинала. История отца и сына, которые путешествуют по умирающему миру в поисках своего места в нем, благодаря магии кино заиграла новыми, пусть и серыми, красками. Кроме того, в картине шикарный актерский состав. Начиная от Вигго Мортенсена, сыгравшего Арагорна в трилогии «Властелина колец», и заканчивая настоящей легендой американского кинематографа Роберта Дюваля.

Фото: Кинопоиск

Если хотите взглянуть на то, как могли бы развиваться события в мире без карантинов по коронавирусу, стоит приглядеться к режиссеру Стивену Соденбергу. Фильм 2011 года «Заражение» показывает, как герои пытаются помешать распространению опасного вируса, который пришел из Гонконга. Помимо пугающего реализма, вы также сможете любоваться звездным актерским составом. Два часа экранного времени с Мэттом Деймоном, Марион Котийяр, Лоуренсом Фишборном и Джудом Лоу.

Фото: Кинопоиск

КАК ЖЕ БЕЗ СМЕХА

Что же мы все о серьезности и грусти? Апокалипсис и зомби — отличный задел для хорошей комедии. Одними из самых оригинальных вполне можно назвать два фильма «Армагедец» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», вышедшие в 2013 году от британских и американских мастодонтов юмора. Англичанин Эдгар Райт снял кино о том, как старые школьные друзья, встретившиеся спустя много лет, сталкиваются с необычными изменениями в родном городе. Американские же комедианты Сет Роген и Эван Голденберг представили, как они и их друзья из Голливуда смогли бы пережить апокалипсис, находясь в изоляции дома.

Фото: Кинопоиск

Еще одна классическая комедия про зомби — «Добро пожаловать в Зомбиленд». Это очень бодрая картина о том, как простые молодые люди пытаются выжить в условиях, когда за каждым углом может поджидать оживший мертвец. Шутки, а также лучшая роль главного охотника за приведениями Билла Мюррея в комплекте.

Фото: Кинопоиск

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