Клещи в Челябинске и в Челябинской области 2020: в лагерь за городом пустят только привитых, на работу — тоже

Из-за теплой погоды на Южном Урале клещи проснулись еще в январе. К началу этой недели по области уже трое укушенных. А бесплатной вакцины в детсадах, в школах все еще нет. Да и платная есть не в каждой аптеке. А угроза здоровью - реальная.

— Только в прошлом году от укуса клещей пострадали 17 тысяч южноуральцев. При этом 75 человек заболели клещевым энцефалитом, 11 из них — дети. Еще 105 человек подхватили боррелиоз, — говорит главный специалист отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Любовь Колесникова.

Как только люди начнут выбираться за город, клещи начнут нападать повсеместно: на кладбищах, на садовых участках, в городских парках. Больше всего клещей в горно-лесной зоне области: в Каслинском районе, в Кыштыме, в Нязепетровске, Аше и в Сатке. Местным жителям стоит быть особенно осторожными. И еще не забывать: у клещей два пика активности — весенний (в мае-июне) и осенью (с середины августа по начало сентября).

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ

Клещи на Южном Урале переносят четыре инфекции. Самая страшная, потому что смертельная, — клещевой энцефалит. Но умирают от нее только не привитые от энцефалита.

Чтобы у человека сформировался хороший иммунитет, нужно поставить три прививки. Сначала делают два укола с разницей в месяц, а через год еще один. После введения вакцины нужно беречься в течение месяца — не выезжать в лес. И еще: после первичного курса вакцинации нужно ставить поддерживающую прививку один раз в три года.

Бесплатные прививки от клещей в Челябинске и в Челябинской области 2020 положены:

— детям 3-4 лет;

— детям, привитым в 2019 году;

— ученикам 1-2 классов.

В поликлиниках города, в школах, в детских садах вакцины до сих пор нет. Но чиновники говорят: она скоро появится.

— Вакцина придет в ближайшее время. Массовая вакцинация начнется с 1 апреля. В апреле прививки получат дошкольники, а в мае — школьники, — обещает консультант областного минздрава Елена Степанидина.

Прививки от клещевого энцефалита в Челябинске и в Челябинской области 2020 ставят по желанию. Но родители должны помнить, что без прививки их ребенка:

— не пустят в загородный лагерь (в поликлинике не дадут справку на выезд);

— не возьмут на экскурсии, если городской лагерь собирается с вылазкой или с экскурсией на природу.

Если ребенок не входит в число детей, для которых выделена бесплатная вакцина, прививку придется ставить за деньги.

Работникам опасных профессий (например, дворникам или персоналу загородных здравниц) прививки должны поставить за счет работодателя. Если вы не привиты, начальство также не имеет права отправлять вас работать за город.

УКОЛОТЬ МОГУТ И ДОМА

Прививку от клещевого энцефалита в Челябинске и в Челябинской области 2020 можно поставить в поликлинике по месту жительства, а также в частном медцентре.

С частниками хлопот меньше: доктор осмотрит вас и уколет прямо на месте. За все про все придется выложить около 800-900 рублей. На групповую вакцинацию частники готовы выезжать на дом. Тогда прививка обойдется дороже на 100-200 рублей.

С государственными поликлиниками сложнее:

— сначала нужно прийти на осмотр ко врачу и взять справку о состоянии здоровья;

— потом съездить в аптеку за вакциной (со справкой и термосом, так как вакцину перевозят в холоде);

— затем вернуться в процедурный кабинет и уколоться.

Хлопот побольше, зато уложитесь в 470 рублей — столько стоит отечественная вакцина для детей и для взрослых «Энцевир» (импортную вакцину в Россию не завозят уже четыре года). Платить работники поликлиники не нужно. Но узнайте заранее: проводят ли вакцинацию. Из-за коронавируса поликлиники начали отменять «здоровый» прием, в том числе вакцинацию.

КЛЕЩИ НЕ ПОЛЗАЮТ ВНИЗ — ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ

Чтобы не подцепить клеща, запомните простые правила.

— Клещи не прыгают выше метра и никогда не ползают вниз, только вверх, — говорит Любовь Колесникова. — Заправляйте одежду: штаны — в носки или в обувь, ветровку — в штаны, а шею защитите платком, капюшоном. И не забывайте про репелленты: под воздействием химии клещ цепенеет. После прогулки осмотрите себя, особенно тщательно — пах, локтевые сгибы и шею, кожу за ушами.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛИ

Если клещ присосался, снимите его при помощи масла и нитки (в аптеках можно купить специальный пинцет) или идите за помощью в поликлинику и в ближайший травмпункт. Если снимаете клеща сами — не раздавите, так как можете заразиться. И обязательно сдайте клеща на анализ:

— в Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области (тел. 237-33-93, 237-34-76);

— в лабораторию «Инвитро» (тел. 729-88-33);

— в лабораторию «Прогрессивные медицинские технологии» (тел. 245-7000).

Если анализ покажет, что клещ является переносчиком болезни, доктор назначит вам адекватное лечение.

В будни за помощью следует обращаться в поликлинику по месту жительства, а ночью и в выходные — в травмпункт.

НА ЗАМЕТКУ

ВСЕ ТРАВМПУНКТЫ ЧЕЛЯБИНСКА

Областная клиническая больница №3: пр. Победы, 287, тел. 749-97-37.

Городская клиническая больница №1: ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30.

Городская клиническая больница №5: ул. Российская, 15 А, тел. 264-12-98.

Городская клиническая больница №6: ул. Румянцева, 31, тел. 721-22-20.

Городская клиническая больница №8: ул. Горького, 18, тел. 775-51-26.

Городская клиническая больница №9: ул. Пятая электровозная, 5, тел. 251-59-38.

Городская поликлиника №1: пр. Ленина, 38 (только дети), тел. 265-76-66.

Платный травмпункт «ЭФ ЭМ СИ»: ул. Гагарина, 5 А, тел. 211-30-20.

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