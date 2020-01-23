2020-01-23T11:49:39+03:00
Общество

В Челябинской области из-за теплой погоды проснулись клещи

Эксперты рассказали, стоит ли бить тревогу
Валентина ВАГАНОВА
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Пик активности клещей приходится на весенне-летний период.Пик активности клещей приходится на весенне-летний период.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году в Челябинской области аномально теплая зима. На прошлой неделе почти все дни стояла плюсовая температура. Челябинцы говорят, потепление разбудило клещей. Их заметили в лесу собачники.

— На теплотрассах они вообще практически не засыпают. Им тепло и комфортно. Они подкарауливают людей, собак и цепляются на них. У нас зимой такая одежда, что за нее легко ухватиться. А дома после леса никто не осматривается. Даже не ожидаешь, что подцепишь клеща — зима же, — рассказала КП-Челябинск председатель КТОС «Калининский» Ирина Альхова.

Челябинцев зимой атакуют клещи? Разбираемся в эфире радио 95.3 FM

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Ирина часто выгуливает питомца в лесу на Северо-Западе, много общается с другими собаководами. По ее словам, бывало такое, что после прогулки животные приносили домой опасных букашек. Особенно если гуляли у теплотрассы.

Есть мнение, что зимой мы можем притащить клеща... на елке. В доме он отогреется, проснется и начнет искать, кем бы полакомиться.

— Клещи — это гости новогодние. Они попадают в дома, когда люди ставят живую ель. Можно сказать, природа сама наказывает человека, который губит ее, — говорит известный челябинский ветеринар Карен Даллакян. — Если среднесуточная температура больше +5 градусов, клещи просыпаются. К нам обращались люди, которые гуляли с собакой по лесу, и подцепили клеща. Думаю, в травмпунктах всегда есть вакцина от клеща, поскольку наша область неблагоприятна по таким заболеваниям. Она всегда хранится в запасе, и можно обращаться за помощью, не боясь что вакцины не окажется.

Однако энтомологи — специалисты по насекомым — уверяют, пронести клеща в квартиру на елке нельзя. Поскольку клещи на деревьях не зимуют. И бояться сейчас их атаки не стоит.

— Зимой они находятся в норах грызунов, некоторых пресмыкающихся. Открытым способом не зимуют. Действительно есть аномальные явления, связанные с пробуждением отдельных групп насекомых и паукообразных, в том числе клещей, — объясняет профессор кафедры общей экологии ЧелГУ Борис Красуцких.

Однако ученые сомневается в том, что в мегаполисе заметили именно клещей.

— Я не думаю, что сейчас клещи могут представлять опасность. Они находятся в анабиозе, их жизненные функции приостановлены. Для того, чтобы им приступить к активному образу жизни и атаковать человека, нужно чтобы по крайней мере неделю простояла погода +6...+8 градусов и был устойчивый период нормальной их активности, без периодов покоя, например, в ночное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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