«Делать нечего, потому и видео снимает»: замгубернатора Ирина Гехт резко отозвалась о летчике, который боится заразиться коронавирусом от соседа по палате

«Комсомолка» сообщала о летчике, вернувшемся в Челябинск из заграничного рейса. Через некоторое время он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в инфекционное отделение горбольницы № 8 с признаками ОРВИ. Как заявляет летчик, в палату к нему подселили соседа с условно-положительным результатом анализа на коронавирус. Герой публикации паникует: он может заболеть тяжелой болезнью. А ведь ему обещали отдельную палату.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ОДНИ

— Палаты в инфекционном отделении формируются по мере поступления больных с аналогичными симптомами. Летчик объявился не сразу, а лишь когда у него появились признаки ОРВИ. С такими же признаками были госпитализированы еще четыре человека, вернувшиеся из-за границы. Естественно, если условно-положительный анализ соседа по палате подтвердится, его немедленно отделяет в бокс. И это — общие правила для всех отделений, — заявила на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией первый замгубернатора Ирина Гехт 25 марта.

ПОПУЛЯРНОСТЬ И ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

Гехт считает, что пациент-летчик хайпует на теме, ведь пациенты в палате лежат с аналогичными симптомами ОРВИ. Заболевание пациента, заявившего об угрозе его здоровью, протекает в легкой форме. Потому он может находиться дома, под наблюдением медиков.

— Видимо, здоровым лбам больше делать нечего, раз они снимают видео в больнице. Наблюдать его нужно дома, под надзором полиции, раз он уже повел себя недобросовестно и не заявил о том, что был за границей, — резко заметила Ирина Гехт.

Видеообращение пилота из Челябинска.

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