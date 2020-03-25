SKODA AUTO Россия объявляет о начале приема заказов на KAROQ в базовой комплектации Active

ŠKODA KAROQ теперь доступен для заказа в базовой комплектации Active. Цена компактного кроссовера в этой версии с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 387 000 рублей.

— Выход ŠKODA KAROQ на российский рынок ознаменовал новый шаг бренда в освоении сегмента SUV, — подчеркнул Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России. — Мы рады предложить нашим покупателям еще больше возможностей для выбора подходящей версии KAROQ для себя и своей семьи. Базовая комплектация Active уже сочетает в себе высококачественное оснащение и доступную цену. Уверен, что наши российские клиенты оценят ее по достоинству.

В стандартное оборудование ŠKODA KAROQ в комплектации Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном. В холодное время года будет особенно актуальна функция подогрева передних сидений и наружных зеркал. Стильные декоративные вставки в отделке интерьера создают особую атмосферу в салоне.

В честь старта продаж долгожданной модели ŠKODA AUTO Россия создала специальный пакет опций FirstEdition, который доступен для всех комплектаций и предлагается каждому покупателю KAROQ бесплатно. Так, в комплектации Active он включает в себя двухзонный климат-контроль Climatronic, задние датчики парковки, система автоматического управления головным светом LightAssistant (ComingHome, LeavingHome), датчик дождя/света, передние противотуманные фары, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжные зеркала со светодиодной подсветкой.

В качестве опций покупателям Active также доступны, например, круиз-контроль с ограничителем скорости, а также система контроля дистанции FrontAssist. Платформа SmartLink позволит подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями.

ŠKODA KAROQ в комплектации Active доступен к заказу в 8 цветах кузова: белый Pure, черный Deep перламутр, синий Reef металлик, зеленый Emerald металлик, серый Platinum металлик, бежевый Cappuccino металлик, коричневый Topaz металлик и серебристый Brilliant металлик.

На старте продаж модель предлагается с двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 199 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле 6,3 л/100 км).

Цена на ŠKODA KAROQ в комплектации Active составит 1 387 000 рублей.

Модель также доступна в двух других комплектациях — Ambition и Style; цена на них составляет 1 499 000 рублей и 1 673 000 рублей соответственно. Уже в комплектации Ambition владельцам автомобиля доступны двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки. В комплектации Style к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок KESSY, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

Бесплатный пакет FirstEdition для комплектации Ambition включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в него входит тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади. Двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

Подробную информацию можно получить у официального дилера ŠKODA в г. Челябинск Автоцентра Чешский дом.

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1;

Телефон отдела продаж: (351) 211-34-00;

che-dom.ru.

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