2020-03-25T11:12:55+03:00
Спорт

«Это рынок»: Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург» из-за низкой зарплаты

Критерии зарплат в хоккее оторваны от реальности, считают эксперты
Алексей МИКУШИН
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Ранее Сергей Мозякин получал около на 180 млн за сезонРанее Сергей Мозякин получал около на 180 млн за сезонФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, рекордсмен КХЛ Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург». Спортсмен, которому на днях исполнится 39 лет, решил не подписывать новый контракт, сообщают источники в околохоккейных кругах.

Поговаривают, игрока и его агента не устроил размер зарплаты, которую ему предложили в клубе. Ранее двухлетнее соглашение хоккеиста с «Магниткой» тянуло на 180 млн за сезон, плюс бонусы.

До 30 апреля вести переговоры с другими клубами нельзя. Когда Мозякин официально станет стал свободным агентом, его бесплатно может забрать любой клуб.

В пресс-службе ХК «Металлург» сказали, что официальная информация по поводу контракта Сергея Мозякина может появится позже.

Однако отметим, что на недавней итоговой пресс-конференции главный тренер Илья Воробьев и директор клуба Сергей Ласьков как раз затрагивали тему потолка зарплат в 900 млн. Прозвучала даже мысль, что, скажем, на 180 млн, которые получал один Мозякин, они могут купить троих хороших игроков.

МНЕНИЕ

Хоккейный эксперт, бывший директор ХК «Трактор», Марк Винницкий:

— Не исключено, что переговоры Мозякина и его агента с руководством «Металлурга» еще продолжатся. Любой мастер дорожит своим именем и хочет иметь достойную оплату за свой труд. Но современный хоккей — это рыночные отношения, и должны «сойтись все звезды» и все бюджеты, чтобы Сергей заключил новый контракт. Считаю, что критерии оплаты в сегодняшнем хоккее несколько деформированы, искажены, оторваны от реальности. И сложно сказать много или мало получает игрок. В любом случае сейчас в КХЛ есть потолок зарплат в 900 млн рублей на каждый клуб, и Магнитке сложно держать высокую планку для одного игрока. Им нужно, чтобы результативно играла вся команда.

В «Металлурге» работают профессионалы своего дела, и они все сделают грамотно. Мозякин звезда, безусловно. Думаю, что высокая зарплата нужна не сколько ему, а сколько его агенту, которые получает с этого приличную «маржу».

В нашем хоккее много примеров того, когда игроки уходили, дожидаясь хорошей зарплаты. Выжидали время, а потом находили себе новое место работы. А некоторые, так и не дождавшись достойных предложений, завязывали со спортом. Полагаю, что Мозякин еще сезон-другой сыграет в хоккей на профессиональном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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