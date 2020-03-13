Самому дорогому игроку магнитогорского «Металлурга» снизят зарплату

13 Март 2020 2020-03-13T16:05:12+03:00

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Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге». В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Ранее в «Магнитке» не скрывали, что готовы предложить Олимпийскому чемпиону и чемпиону мира, рекордсмену КХЛ должность одного из тренеров «Металлурга». При этом сам Сергей Мозякин, которому в конце марта «стукнет» 39 лет, не раз говорил, что уйдет с площадки тогда, когда сыграет в одной тройке нападения со своим 18-летним сыном Андреем, который сейчас играет в МХЛ за «Стальных лис».

При этом наши эксперты склонным полагать, что новый контракт Мозякина будет рассчитан на один год, а его «ценник» будет куда меньше прежнего. Напомним, Сергей Мозякин играет за «Сталеваров» с 2011 года.

Известно, что до 2018 года - на пять лет у него было по 140 млн в год (без премиальных), а за последние два года — 180 млн за год. Плюс до 60 млн за год премиальных.

Получается, что следующий чемпионат станет для Мозякина десятым за клуб из Магнитки. И, наверняка, этот юбилейный для него сезон он мечтает завершить на более мажорной ноте, чем этот, когда команда уже в первом раунде плей-офф проиграла «Барысу».

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ИСТОЧНИК KP.RU