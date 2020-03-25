Чистые перила и суп в контейнере: как Челябинск учится жить в условиях карантина

В мэрии Челябинска на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции под председательством главы города Натальи Котовой вырабатывали пункты плана жизни в условиях новой реальности, с максимальными ограничениями в развлечениях.

«ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»

В УВД по Челябинску поступают списки вернувшихся из-за рубежа горожан. Вместе с медиками и сотрудниками Роспотребнадзора полицейские выходят по адресам, проверяя, как соблюдается режим 14-дневной самоизоляции после получения предписания о карантине. При выявлении нарушений режима ослушавшимся грозит штраф — в действие вступят статьи 19.4 и 19.5 КоАП. Нарушение режима может обернуться и уголовным сроком. До пяти лет лишения свободы будет грозить умышленно распространяющим инфекцию.

МФЦ и ЗАГСы — В РЕЖИМ ОНЛАЙН

В многофункциональных центрах Челябинска — очереди. Чтобы не рисковать здоровьем посетителей и сотрудников МФЦ, по распоряжению Натальи Котовой прием переводится в режим предварительной записи или в электронном виде.

По записи можно будет попасть и в ЗАГСЫ: желающих подать заявление на брак и развод как всегда много.

СТОЛОВЫЕ ДЛЯ НЕИМУЩИХ ЗАКРЫВАЮТ ЗАЛЫ

Управление соцзащиты Челябинска переходит на бесплатную доставку продуктов питания одиноким пожилым людям старше 60 лет. Воспользоваться такой услугой уже решили 55 человек. Продукты приобретаются за деньги заказавшего услугу. Обратиться за помощью можно здесь.

— 475 малообеспеченных горожан получают благотворительные обеды в двух столовых Калининского и Тракторозаводского районов. Сейчас горячие обеды будут выдавать в контейнерах, — рассказала начальник Управления соцзащиты города Лариса Мошкова. — С завтрашнего дня обеды будут выдавать в одноразовой посуде.

Глава города Наталья Котова рекомендовала всем управляющими компаниям дважды в день обрабатывать в подъездах жилых домов кнопки лифтов, перила, дверей подъездов, детских площадок не менее двух раз в день.

Малоимущим обеды будут выдавать в контейнерах. Фото: Архив КП.

ГРЕЧА ЕСТЬ

— Как минимум 30-дневный запас основных продуктов питания создан в магазинах города, — отчитался начальник Управления торговли администрации Челябинска Сергей Березуев. — По консервам есть двухгодовой запас.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ — НА ЗАМОК

— Были распоряжения Роспотребнадзора и перового заместителя губернатора о закрытии кинотеатров, ночных клубов, развлекательных центров и кальянных. Как они выполняются? — поинтересовалась Котова.

— Сегодня с утра мы уточняли число развлекательных заведений с дислокацией посадочных мест, — пояснил Березуев. — Завтра начнем общаться с владельцами.

— Подключайте полицию, если понадобится. Я бы еще рекомендовала владельцам развлекательных заведений закрыть детские игровые комнаты, аттракционы и игровые автоматы. Идут каникулы, и это те места, где дети проводят время и могут друг от друга при контактах заразиться, — поручила мэр.

Детские игровые центры могут стать источником распространения инфекции.Фото: Евгения ГУСЕВА

ВРАЧИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

По распоряжению главы города разные управления администрации Челябинска поделятся с горздравом легковыми автомобилями. Участковым терапевтам такая помощь точно нужна: вызовов очень много.

— Огромное спасибо, ведь транспорт — это обеспечение оперативности работы врачей. Сотрудники каждой медицинской организации каждый день выходят на забор 40-50 мазков, — обрадовалась начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

В БИБЛИОТЕКАХ — АЖИОТАЖ

Новый художественный театр перешел в режим онлайн трансляции спектаклей. Как сказала начальник управления культуры Элеонора Халикова, постановки смотрят по 20 тысяч человек.

В детских школах искусств каникулы до 31 марта. С 1 по 12 апреля введен режим свободного помещения.

В весенние каникулы в библиотеках города - ажиотаж. Чтобы минимизировать риски, книгохранилища переходят на режим предварительной записи на обслуживание. Записаться можно здесь. Для библиотекарей закуплены одноразовые маски и перчатки, санитайзеры.

АВТОБУСЫ, ТРАМВАИ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ ОБРАБАТЫВАЮТ ТРИЖДЫ В ДЕНЬ

О трехразовой дезинфекционной обработке 318 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев заявил начальник управления транспорта Максим Кичеев. Обрабатывают и 408 маршруток.

В мэрии заявили, что муниципальный общественный транспорт обрабатывается трижды в день.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ОТМЕНЯТ ЛИ ПАСХАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ?

Возможно ли отменить во время режима повышенной готовности, объявленного губернатором в регионе, службы в храмах? С этим вопросом Наталья Котова обратилась к протоиерею, секретарю Челябинской епархии, настоятелю Свято-Троицкого храма Игорю Шестакову:

— У нас 7 апреля Благовещение, 12 апреля Вербное воскресенье, 19 апреля — Пасха. На основании заявления Священного Синода Русской православной церкви от 11 марта мы принимаем все меры по безопасности, обрабатываем храмы. В режиме карантина сегодня все воскресные школы и приходские кружки. Возрастным прихожанам рекомендуем отказываться от посещения служб. Для этого в храмах города организованы трансляции. Сейчас время Великого Поста, и время верующих в храмах не превышает 20-30 человек.

В Челябинске грядут большие религиозные праздники. Отменят ли их?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Мы готовы донести до горожан все ваши решения, время до праздничных служб еще есть,— сказала Котова.

Мечети тоже обрабатываются дезинфицирующими средствами. Перед службой мусульмане совершают омовения даже с промывкой носа.

ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

— Уважаемые челябинцы, самое главное — сохранять спокойствие. Чтобы ситуация была очень оптимистичной, нужно обязательно, повторюсь, по возвращении из-за границы позвонить на горячую линию минздрава, зарегистрироваться, оформить больничный лист, в том числе, в электронном виде. Важно самоизолиооваться, чтобы не заражать горожан и близких. Только при таком осознанном подходе ситуация будет контролируемой, — напомнила Наталья Котова.

Телефон горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области (351) 240-15-16.

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