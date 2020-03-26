«Уралэнергосбыт» разыгрывает призы среди пользователей личного кабинета

Ежеквартально среди самых ответственных пользователей личного кабинета, передающих показания и оплачивающих электроэнергию вовремя посредством онлайн-сервиса, будут разыгрываться призы. Победители станут счастливыми обладателями качественной бытовой техники известных брендов.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете «Уралэнергосбыт», потребителю необходимо зайти на сайт и перейти по ссылке «Личный кабинет». Далее ввести номер телефона, придумать пароль и подтвердить его с помощью СМС-кода. Следует указать адрес электронной почты, на который впоследствии будут приходить электронные счета и уведомления об оплате.

Личный кабинет — один из самых удобных способов взаимодействия с поставщиком электроэнергии, он позволяет существенно экономить время и делает расчеты максимально прозрачными. Предавать показания, просматривать начисления и платежи, получать электронные квитанции и оплачивать электроэнергию можно в пару кликов с любого мобильного устройства.

Залогом корректных расчетов являются вовремя переданные показания, сообщать их необходимо ежемесячно, до 25 числа.Оплачивать потребленную энергию — до 10 числа месяца, следующего за расчетным. В этом случае суммы в квитанции будут четко соответствовать показаниям и начислениям.

Участниками становятся только потребители, использующие личный кабинет для передачи показаний и оплаты электроэнергии в течение полного квартала. Сроки проведения розыгрыша, информация об организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте.

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