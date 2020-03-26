Компания «Интерсвязь» увеличивает мощности интернет-соединения и разворачивает бесплатный сервис онлайн-конференций

Компания «Интерсвязь» продолжает увеличивать пропускную способность каналов, чтобы обеспечить своих абонентов стабильным и высокоскоростным доступом в интернет. При этом для людей, которые сейчас вынуждены работать удаленно, доступен бесплатный сервис онлайн-видеоконференций.

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает увеличивать пропускную способность каналов, чтобы обеспечить своих абонентов стабильным высокоскоростным доступом в интернет. Специалисты компании уверены, что сейчас такие меры особенно важны, так как многие работодатели переводят своих сотрудников на удаленную работу, и, по сути, домашний интернет используется не как способ семейного отдыха или развлечения, а как полноценный рабочий инструмент, из-за чего нагрузка на сети интернет-провайдера многократно возрастает. В Европе, к примеру, правительству пришлось потребовать от интернет-сайтов умышленно снизить качество видеоконтента, чтобы серверы европейских операторов связи смогли выдержать наплыв интернет-пользователей.

Чтобы не допустить такого на Южном Урале, компания «Интерсвязь» активно поддерживает уже доступные мощности, а также привлекает новые. Специалисты внимательно следят за нагрузкой на сеть и отмечают, что сейчас абонентами, в среднем, используется всего лишь 20% доступных мощностей. При этом, на случай непредвиденных проблем с сетью, в компании предусмотрен дополнительный резерв мощностей, который позволяет исключить серьезные последствия аварий.

Также компания «Интерсвязь» для своих абонентов предлагает бесплатный сервис проведения видеоконференций со своими коллегами. Его уникальность в том, что людям не нужно ничего устанавливать на свой компьютер, а полноценный клиент для работы встроен прямо в браузер. Это позволяет быстро подключаться к коллегам и в реальном времени решать поставленные задачи совместно, что особенно важно во время самоизоляции. Воспользоваться сервисом можно как с компьютера, так и со смартфона. Подробная инструкция, как, буквально за минуту, можно организовать собственную онлайн-конференцию с коллегами, доступна на сайте интерсвязь.рф.

Помимо рабочих дел, актуальным в период карантина остается и вопрос проведения досуга. Напомним, что в бесплатном мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» доступен раздел «Онлайн-телевидение», в котором абонентам компании можно просматривать со смартфона порядка 100 телеканалов различной тематики, а для неабонетов в свободном доступе до 30 апреля 2020 года порядка 50 телеканалов.

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